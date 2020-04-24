Пт, 24.04.2020
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Эстонский солдат во время учений узнал, что болен коронавирусом
В изоляцию попали еще 24 человека

Военнослужащий. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Вчера, 23 апреля, у солдата Калевского пехотного батальона, который участвовал в учениях «Торнадо», обнаружили коронавирус. Больного отправили на лечение в воинскую часть Сил обороны в Палдиски.

Другие военнослужащие, которые находились с ним в контакте, помещены в воинской части в изоляцию. Всего их насчитывается 24 человека. Заразившийся солдат связался со своими родственниками. Учения «Торнадо» заканчиваются сегодня.

Изоляция для 24 военнослужащих продлится две недели. Родственники могут выйти с ними на связь по мобильному телефону, также в воинскую часть можно отправить посылку по почте или оставить ее на вахте.

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