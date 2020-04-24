Правительство одобрило кризисные меры помощи: смотрим, кто и сколько денег может получить

Члены правительства на сегодняшнем кабинетном совещании принципиально одобрили меры, связанные с дополнительным бюджетом 2020 года. Предметом обсуждения были принципы распределения предусмотренных дополнительным бюджетом средств, целевые группы, объем мер и другие вопросы общего характера.
Для применения одобренных мер поддержки необходимо было дополнительно принять постановления министров по сферам, которые точнее регулируют распределение средств. В соответствии с законом о дополнительном государственном бюджете 2020 года постановления необходимо дополнительно одобрить на заседании правительства, которое планируется провести в понедельник.
«Сегодня мы вновь очень подробно и по сферам обсудили распределение предусмотренных дополнительным бюджетом средств, чтобы кризисная помощь экономике наилучшим образом достигла цели, нашла применение и как можно быстрее дошла до нуждающихся, - сказал премьер-министр Юри Ратас. – Цель мер, получивших принципиальное одобрение правительства, состоит в облегчении последствий пережитого экономикой шока и поддержке трудящихся, предпринимателей и секторов экономики, вне зависимости от их размера. Государственные меры кризисной помощи направлены на то, чтобы мы вышли из нынешнего периода экономического спада с наименьшими потерями и как можно быстрее».
Члены правительства принципиально одобрили:
Меры помощи сфере образования и работы с молодежью
Их целью является поддержать частные общеобразовательные школы, частные образовательные учреждения и учреждения по работе с молодежью, частные организации сферы образования по интересам, частные детские сады. Кроме того, поддержку получат центры природоведения.
Целевая группа: частные детские учреждения и школы, школы по интересам и организации, предлагающие занятия по интересам, центры природоведения.
Общий объем помощи: 15 миллионов евро и 150 000 евро центрам природоведения.
Меры помощи сфере культуры и спорта
Целью является в интересах сохранения жизнеспособности занятых в этой сфере организаций частично компенсировать затраты на организацию отмененных мероприятий и неизбежные расходы, связанные с приостановкой деятельности организаций.
Целевая группа: действующие в сфере культуры и спорта государственные, муниципальные и частные учреждения и организации, например, творческие союзы, театры, музеи, выставочные центры и галереи. Также люди, профессионально занятые в сфере культуры, творчества и спорта, такие как профессиональные творческие деятели, руководители певческих и танцевальных коллективов, тренеры и тому подобные.
Общий объем помощи: 25 миллионов евро.
Меры помощи сельскохозяйственному сектору
Целью является облегчить неожиданно возникшие у сельскохозяйственных предприятий проблемы с ликвидностью с помощью кредитов и кредитных поручительств. С помощью земельного капитала планируется обеспечить владельцам сельскохозяйственных земель доступ к дополнительным денежным средствам. Этот инструмент поддержки продолжит действовать и после окончания кризиса.
Бюджет инструмента помощи по замене сельхозработника будет увеличен на 0,5 миллиона, чтобы позволить помимо животноводов предлагать услугу замены также сельхозпроизводителям, занятым в растеньеводстве, если работник не может выполнять работу из-за ситуации с COVID-19. Целью является обеспечить дальнейшее производство продуктов питания в необходимом объеме и, соответственно, бесперебойность поставок.
Целевая группа: животноводческие и земледельческие сельскохозяйственные предприятия в зависимости от инструмента поддержки. Например, производители сельскохозяйственного сырья, сельскохозяйственной продукции, лица, занятые маркетингом сельскохозяйственной продукции. Предприятия рыбной, продуктовой промышленности, предприятия, предлагающие услуги питания и размещения в сельской местности, сберегательные и кредитные товарищества, которые входят в Эстонский союз сберегательных и кредитных товариществ, фонды и некоммерческие объединения, действующие в вышеперечисленных областях. Финансирование услуги по замене сельхозработника предлагается в животноводстве и растеньеводстве.
Общий объем помощи: 200,5 миллиона евро.
Экономические меры
Пакет помощи предпринимателям, наиболее пострадавшим от кризиса:
Целью является поддержка предприятий туристического сектора, а также микропредприятий и малого бизнеса, чтобы облегчить предпринимателям экономические трудности и помочь им быстрее выйти из кризиса.
Общий объем инструмента поддержки: 35 миллионов евро, которые будут распределяться через фонд EAS.
Суммы будут распределены следующим образом:
- 25 миллионов евро туристическим предприятиям, предлагающим услуги туризма на природе, культурного туризма и активного отдыха, предприятиям, предлагающим услуги размещения и питания, владельцам туристических аттракционов.
- 10 миллионов евро микропредприятиям и малому бизнесу, который нуждается в помощи, чтобы переориентировать свою работу в соответствии с условиями кризиса, в том числе реализовать представившиеся новые возможности.
Меры для жилищного сектора:
Целью является облегчить влияние кризиса на строительный сектор, чтобы ситуация на рынке строительства начала стабилизироваться. Строительный сектор является важным сектором, обеспечивающим большой процент трудовой занятости, это экономический локомотив, который может вытащить из экономического спада другие сектора, поэтому работа на строительных объектах должна восстановиться при первой возможности.
Целевая группа: квартирные товарищества, владельцы небольших домов и местные самоуправления, через чьи заказы деньги будут поступать строительным фирмам, предприятиям, предоставляющим консультации в сфере строительства, логистическим фирмам, производителям строительных материалов и другим связанным со строительством предприятиям.
Общий объем инструмента поддержки: 105 миллионов евро, которые будут реализовываться через фонд KredEx.
Сумма распределяется следующим образом:
- 73 миллиона многоэтажным и небольшим квартирным домам в качестве пособия на реконструкцию
- 22 миллиона в качестве регионального кредита на реконструкцию квартирных домов
- 5 миллионов на пособия по сносу
- 5 миллионов на поручительства по жилищным кредитам.
Мера, обусловленная COVID-19, на приобретение государством акций частных предприятий:
Целью является оказать поддержку пострадавшим от кризиса предприятиям, предоставив им в период кризиса необходимый дополнительный капитал и дав возможность позднее выкупить свои акции обратно.
Целевая группа: предприятия, имеющие большое влияние на государственную экономику, крупнейшие экспортеры, платящие налоги на рабочую силу.
Общий объем финансового инструмента: реализовывать поддержку будет дочернее предприятие фонда KredEx – SmartCap, а выделяемая сумма составляет 300 миллионов евро. Решение о получателе помощи правительство каждый раз будет принимать отдельно.
Дополнительно для стимулирования экономики предусмотрены предпринимательские кредиты и поручительства KredEx.
Последняя миля
Целью является поддержать предприятия связи в создании перспективной сети связи. Также предусмотрено пособие для подключения к быстрому интернету конечного потребителя.
Целевая группа: помощь сможет получить предприятие, которое прокладывает, а позже будет оператором сети в местности, где сегодня быстрого интернета нет и не планируется в течение ближайших трех лет. Пособие для конечного потребителя получат предприятия и люди, которые подключатся к новой инфраструктуре.
Общий объем финансового инструмента: 15 миллионов евро.
Постановление министра, необходимое для применения данного инструмента, планируется выработать в июне.
Пособия, предназначенные местным самоуправлениям
Пособие для стабилизации доходной базы местных самоуправлений
Целью является компенсировать снизившиеся под влиянием кризиса доходы местных самоуправлений и их экстренные расходы. Например, уменьшились поступления подоходного налога, поступления от платы за место в детском саду и так далее. В то же время возросли расходы на приобретение средств дезинфекции и индивидуальной защиты, а также расходы в социальной сфере.
Общий объем помощи: 30 миллионов евро.
Инвестиционное пособие для местных самоуправлений
Целью является стимулирование экономического роста при помощи инвестиций. Местное самоуправление может использовать эти средства для новых инвестиций, расходов на ремонт, снос зданий и сопутствующих расходов.
Объем финансового инструмента: 70 миллионов евро.
Средства на приведение в порядок дорог местного значения
Целью является уменьшение влияния экономического спада и улучшение состояния дорог местного значения.
Объем финансового инструмента: 30 миллионов евро.
Пособия для религиозных объединений
Целью является поддержать религиозные объединения, деятельность которых оказалась сильно нарушена в результате кризиса, но которые продолжают оказывать людям как духовную поддержку, так и социальную помощь. Из-за вызванных чрезвычайным положением ограничений деятельность религиозных объединений и их возможность зарабатывать собственный доход оказались существенно ограниченными. В то же время количество людей, обращающихся за помощью к церкви, возросло.
Целевая группа: религиозные объединения.
Объем поддержки: 2 миллиона евро.