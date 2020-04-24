Правительство одобрило кризисные меры помощи: смотрим, кто и сколько денег может получить

Общий объем помощи: 200,5 миллиона евро.

Экономические меры

Пакет помощи предпринимателям, наиболее пострадавшим от кризиса:

Целью является поддержка предприятий туристического сектора, а также микропредприятий и малого бизнеса, чтобы облегчить предпринимателям экономические трудности и помочь им быстрее выйти из кризиса.

Общий объем инструмента поддержки: 35 миллионов евро, которые будут распределяться через фонд EAS.

Суммы будут распределены следующим образом:

25 миллионов евро туристическим предприятиям, предлагающим услуги туризма на природе, культурного туризма и активного отдыха, предприятиям, предлагающим услуги размещения и питания, владельцам туристических аттракционов.

10 миллионов евро микропредприятиям и малому бизнесу, который нуждается в помощи, чтобы переориентировать свою работу в соответствии с условиями кризиса, в том числе реализовать представившиеся новые возможности.

Меры для жилищного сектора:

Целью является облегчить влияние кризиса на строительный сектор, чтобы ситуация на рынке строительства начала стабилизироваться. Строительный сектор является важным сектором, обеспечивающим большой процент трудовой занятости, это экономический локомотив, который может вытащить из экономического спада другие сектора, поэтому работа на строительных объектах должна восстановиться при первой возможности.

Целевая группа: квартирные товарищества, владельцы небольших домов и местные самоуправления, через чьи заказы деньги будут поступать строительным фирмам, предприятиям, предоставляющим консультации в сфере строительства, логистическим фирмам, производителям строительных материалов и другим связанным со строительством предприятиям.

Общий объем инструмента поддержки: 105 миллионов евро, которые будут реализовываться через фонд KredEx.

Сумма распределяется следующим образом:

73 миллиона многоэтажным и небольшим квартирным домам в качестве пособия на реконструкцию

22 миллиона в качестве регионального кредита на реконструкцию квартирных домов

5 миллионов на пособия по сносу

5 миллионов на поручительства по жилищным кредитам.

Мера, обусловленная COVID-19, на приобретение государством акций частных предприятий:

Целью является оказать поддержку пострадавшим от кризиса предприятиям, предоставив им в период кризиса необходимый дополнительный капитал и дав возможность позднее выкупить свои акции обратно.

Целевая группа: предприятия, имеющие большое влияние на государственную экономику, крупнейшие экспортеры, платящие налоги на рабочую силу.

Общий объем финансового инструмента: реализовывать поддержку будет дочернее предприятие фонда KredEx – SmartCap, а выделяемая сумма составляет 300 миллионов евро. Решение о получателе помощи правительство каждый раз будет принимать отдельно.

Дополнительно для стимулирования экономики предусмотрены предпринимательские кредиты и поручительства KredEx.

Последняя миля

Целью является поддержать предприятия связи в создании перспективной сети связи. Также предусмотрено пособие для подключения к быстрому интернету конечного потребителя.

Целевая группа: помощь сможет получить предприятие, которое прокладывает, а позже будет оператором сети в местности, где сегодня быстрого интернета нет и не планируется в течение ближайших трех лет. Пособие для конечного потребителя получат предприятия и люди, которые подключатся к новой инфраструктуре.

Общий объем финансового инструмента: 15 миллионов евро.

Постановление министра, необходимое для применения данного инструмента, планируется выработать в июне.

Пособия, предназначенные местным самоуправлениям

Пособие для стабилизации доходной базы местных самоуправлений

Целью является компенсировать снизившиеся под влиянием кризиса доходы местных самоуправлений и их экстренные расходы. Например, уменьшились поступления подоходного налога, поступления от платы за место в детском саду и так далее. В то же время возросли расходы на приобретение средств дезинфекции и индивидуальной защиты, а также расходы в социальной сфере.

Общий объем помощи: 30 миллионов евро.

Инвестиционное пособие для местных самоуправлений

Целью является стимулирование экономического роста при помощи инвестиций. Местное самоуправление может использовать эти средства для новых инвестиций, расходов на ремонт, снос зданий и сопутствующих расходов.

Объем финансового инструмента: 70 миллионов евро.

Средства на приведение в порядок дорог местного значения

Целью является уменьшение влияния экономического спада и улучшение состояния дорог местного значения.

Объем финансового инструмента: 30 миллионов евро.

Пособия для религиозных объединений

Целью является поддержать религиозные объединения, деятельность которых оказалась сильно нарушена в результате кризиса, но которые продолжают оказывать людям как духовную поддержку, так и социальную помощь. Из-за вызванных чрезвычайным положением ограничений деятельность религиозных объединений и их возможность зарабатывать собственный доход оказались существенно ограниченными. В то же время количество людей, обращающихся за помощью к церкви, возросло.

Целевая группа: религиозные объединения.