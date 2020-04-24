Им было от 34 до 92 лет: за сутки в Москве скончалось рекордное число больных COVID-19

Количество скончавшихся пациентов с коронавирусом в Москве увеличилось сразу с 325 до 366, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Среди умерших - пациенты от 34 до 92 лет. У 34-летнего пациента установлен диагноз "двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом". Также он страдал сахарным диабетом.

По словам собеседника агентства, большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них - гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз. Всего сахарный диабет был у 10 скончавшихся.