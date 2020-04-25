Фото ⟩ Жуткое зрелище: что происходит в магазине Rimi через неделю после пожара

По всему магазину мини-Rimi распространился запах гари. В основном магазин пострадал от повреждений, причиненных водой, чуть меньше разрушительного воздействия оказал огонь.

Больше всего пострадала та часть магазина, где находятся кассы, больше других и алкогольный отдел, над которым со стороны крыши и начался пожар.

На полу валяются упавшие части строительной конструкции и некоторые отдельные товары. Бутылки с алкоголем целые, фрукты перезревшие, мясо испортилось, а мороженое растаяло. Прямо перед пожаром на склад поступили хлебобулочные изделия, а газеты с пятничной датой так и остались лежать возле кассы.

Руководитель раквереского магазина мини-Rimi Леэло Вальк сказала, что когда она зашла в магазин после пожара, было чувство, будто жизнь остановилась.

В течение недели в магазине работала следственная группа. Сегодня к уборке приступили сотрудники магазина. После этого будет установлен размер ущерба.

«У нас уже есть для работы техническое оборудование, даже кассы работают», - говорит Леэло Вальк.

Она сказала, что огонь и вода не далеко пробрались в магазин. «Это можно назвать счастливым инцидентом. Люди остались здоровы», - говорит Вальк.

Специалист по связям с общественность Rimi Катрин Батс сказала, что у них нет точной информации о результатах расследования. «Нам не сообщили точную причину, из-за чего начался пожар. Также на данный момент невозможно что-либо прокомментировать о размере ущерба, поскольку сотрудничество со страховой компанией еще идет. Поскольку расследование еще не завершено, мы не можем принять решение и в отношении дальнейшей судьбы магазина», - сказала Батс.

По ее словам, поскольку с инцидентом связана страховка, то страховщик будет решать, что делать с поврежденным товаром. «Мы со своей стороны можем только порекомендовать, чтобы пригодные к употреблению товары с поврежденной упаковкой были направлены в Продуктовый банк», - сказала Катрин Батс.

Глава Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн сказал, что у него на данный момент нет информации по поводу Rimi.

В мини-Rimi работает двенадцать человек, в момент несчастного случая на работе были шесть человек.