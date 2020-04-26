Путин и Трамп выступили с совместным заявлением

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп выступили с совместным заявлением по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе. Историческая встреча советских и американских солдат, пожавших друг другу руки на пострадавшем от военных действий мосту через Эльбу, стала "предвестником решающего поражения нацистского режима", - говорится в документе, опубликованном в субботу, 25 апреля, на сайтах Кремля и Белого дома.

"Встреча на Эльбе - кульминация колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации Объединенных Наций от 1942 года. Эта совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах военных действий", - указывается далее в заявлении.

"Дух Эльбы", доверие и сотрудничество

Одновременно Трамп и Путин отметили вклад миллионов тружеников тыла, которые произвели "огромное количество военной продукции, предназначенной для использования по всему миру", обеспечив союзников "средствами, необходимыми для победы". Авторы заявления отметили "дух Эльбы", который "является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели" и отдали "дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма".