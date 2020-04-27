SIPRI: Китай быстрее России и США увеличивает военные расходы

Западная Европа: Германия впереди по росту расходов

Самый значительный рост в 2019 году в Западной Европе показала Германия: 10 процентов. Это самый высокий показатель среди 15 стран-лидеров рейтинга SIPRI. ФРГ переместилась с 9 на 7 место рейтинга с общим военным бюджетом в 49,3 миллиарда долларов. Одну из причин эксперты SIPRI видят в том, что у стран-членов НАТО усилилось ощущение угрозы со стороны России. Общий бюджет 29 стран альянса в 2019 году превысил триллион долларов США (1,04 трлн).

Сумма военных расходов ФРГ, указанная в докладе SIPRI, на 3 миллиарда ниже той, что сообщило правительство ФРГ в своем отчете для НАТО. Эксперты института объясняют разницу в цифрах тем, что учли только расходы Минобороны ФРГ, тогда как Берлин в отчете альянсу причислил к военным расходам и такие траты, как гуманитарная помощь и помощь в восстановлении регионов, пострадавших от военных конфликтов. SIPRI подчеркивает, что данные института основываются на официальной публичной информации правительств.