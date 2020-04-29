У премьер-министра имеются претензии к Департаменту здоровья

Премьер-министр Юри Ратас (ЦП) недоволен работой Департамента здоровья в кризисное время и планирует при первой возможности с этим что-то сделать. Об этом Ратас сказал вчера в передаче «Otse Postimehest».
- Какое впечатление вызывает у вас ситуация, при которой работающий на передовой медицинский руководитель кризисного штаба Аркадий Попов зарабатывает намного меньше, чем, например, недавно нанятая команда пиарщиков?
- В передачу хорошо приходить, можно узнать и о сегодняшних новостях. Последние семь-восемь часов я провел на совещаниях.
Я считаю, что вклад доктора Попова в борьбу с коронавирусом никак нельзя оценить деньгами – он бесценен.
- Просто у многих возник вопрос, что стоит за дорогим PR-проектом Департамента здоровья: внезапно возникшее желание залатать разрушенный имидж и восстановить лицо.
- В этом кризисе многие учреждения Эстонии могли бы вести себя намного профессиональнее, оперативнее, и я считаю, что это урок, который в какой-то момент, когда мы выйдем из эпицентра кризиса, будет поднят для обсуждения.
Задним число понятно, что того волейбольного матча на Сааремаа не должно было быть. Тогда зараженных было бы меньше? Думаю, что мы не знаем этого и сегодня, но, да, естественно, учреждениям нужно было сделать все, и не только государственным учреждениям, чтобы этих соревнований там не было.
- Я правильно поняла, что у вас имеются претензии к работе Департамента здоровья?
- Да, вы поняли правильно.
- Не могли бы вы уточнить, какие претензии у вас к ним, кроме случившегося на Сааремаа?
- Общее управление кризисом в Департаменте здоровья по секторам было хорошим, но есть места, где можно было бы сделать лучше. Но это не то место, где мы будем разбирать структуру Департамента здоровья и перемещать персоны с одного места на другое.
- Должна ли руководитель Департамента здоровья Мерике Юрило уйти в отставку?
- Ответ я дал выше.
- В среду вы будете обсуждать в правительственной комиссии тему масок. Какова ваша позиция: нужно ли сделать их ношением обязательным или нет? Да или нет?
- В этом интервью мы с вами переместились в предвыборный период, когда интервьюируемый может отвечать только да или нет. Если правила таковы, то я должен их придерживаться. Тогда мой ответ: нет.
- То есть вы не сделаете ношение масок обязательным?
- Десяток европейских стран сделали ношение маски обязательным, десяток – нет, остальные рекомендуют. Я сказал, что это должно было бы стать социальной нормой. Я считаю это правильным, но если вы спрашиваете: нужно делать их обязательными и во внутренних помещениях, то я считаю, что сделать это крайне сложно. Первое – это доступность масок, второе – цена, которая поднялась в несколько раз. Возникает вопрос, кто должен маски раздавать – так что это сложно.
- Правительство решило, что общественные мероприятия запрещены до конца июня, а массовые мероприятия до конца лета. С какого количества людей начинается массовое мероприятие?
- Нужно, может быть, посмотреть, какие пределы установлены в ближайших к нам странах или в Европе, но звучали цифры в 500-1000 человек. Решение в Эстонии будет принято в конце мая.
- А как с закрытыми мероприятиями? На частных праздниках правило 10 человек не действует? На Иванову ночь можно пригласить больше людей?
- Да, если мы говорим о костре у себя во дворе или на своей недвижимости, то это действительно никак не отрегулировано, что там могут находиться только члены семьи, или только родственники, или друзья. Но и там должен действовать здравый и хозяйский подход о том, что крупных костров в плане количества народа мы в этом году не устраиваем. Общественные костры Ивановой ночи в этом году запрещены.
- Когда вы будете обсуждать и принимать решение по торговым центрам?
- Вернемся к этой теме на следующей неделе.
- Министр сельской жизнь Арво Аллер (EKRE), что осенью вместо иностранных работников на поля можно было бы отправить школьников. Что вы об этом думаете?
- Конечно, я не поддерживаю отправку школьников на полевые работы в обязательном порядке. Осенью ученики находятся в школе, они должны учиться, и это самая важная работа.
- Это не было очередным пропихиванием идей EKRE о том, что иностранные рабочие должны отсюда уехать, а мы справимся своими силами?
- Я понял, что идея связана с осенью, с сентябрем. Я остаюсь при своей позиции: в сентябре ученики в школе и занимаются самой главной своей работой, которой является учеба.
- Во вторник вы решили, что с 18 мая на островах будут сняты все ограничения, это означает, что каждый сможет ездить на Сааремаа и Муху?
- 18 мая – если заражение не начнет увеличиваться – действительно будут сняты все ограничения. Первый этап будет 4 мая, уже в следующий понедельник, когда все, кто прописан на островах, смогут свободно ездить туда-сюда – ровно столько, сколько им с семьями нужно.
- Есть ли у вас план внести в концепцию выхода из кризиса конкретные даты? Оппозиция критиковала, что люди хотят цели или конкретных дат, ради которых напрягаются.
- Вы говорите, что оппозиция критикует за конкретные даты. Но и я хотел бы спросить о конкретной дате и часе. С большой долей вероятности и вы не сможете их назвать, не могу и я. Не могут обученные доктора, врачи и вирусологи сказать, когда одно или другое послабление могло бы вступить в силу. Эстония составила очень основательный план, я считаю, что один из самых основательных в Европе. Мы говорили о многих датах, например, восстановление планового лечения 21 апреля, открытие школ 15 мая. Сегодня мы дошли до музеев под открытым небом, спортивной активности на свежем воздухе, открытия островов. Приводить конкретных даты для всех послаблений, это было бы неправильно. Было бы очень неправильно давать обществу сигнал о том, что 15 мая будет то, 21 мая – это, 30 мая еще что-то, и, может быть, что-то произойдет 15 июля. Мы не знаем, мы до сих пор не знаем, как это вирус себя поведет.
Утверждается, что, может быть вирус, вообще исчезнет с планеты, утверждалось, что вирус вернется. Есть утверждение, что осенью вирус вернется еще сильнее. Поэтому давать такие даты, как я считаю, крайне безответственно.
- Однако Март Хельме (EKRE) сказал, что у вас имеется бумага, где все эти даты красиво расписаны.
- Есть рабочие версии. Мы разрабатывали стратегию, я думаю, недели три. Это не кружок моделирования, мол, поставим один кусок так, а другой – сяк, и самолет готов. Это требует постоянного диалога со специалистами. Это требует и того, что сказала Европейская комиссия: если вводится одно послабление, то через какое-то время нужно посмотреть, как оно повлияло на рост вспышки вируса, и только тогда делается следующий шаг.