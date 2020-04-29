У премьер-министра имеются претензии к Департаменту здоровья

- Какое впечатление вызывает у вас ситуация, при которой работающий на передовой медицинский руководитель кризисного штаба Аркадий Попов зарабатывает намного меньше, чем, например, недавно нанятая команда пиарщиков?

- В передачу хорошо приходить, можно узнать и о сегодняшних новостях. Последние семь-восемь часов я провел на совещаниях.

Я считаю, что вклад доктора Попова в борьбу с коронавирусом никак нельзя оценить деньгами – он бесценен.

- Просто у многих возник вопрос, что стоит за дорогим PR-проектом Департамента здоровья: внезапно возникшее желание залатать разрушенный имидж и восстановить лицо.

- В этом кризисе многие учреждения Эстонии могли бы вести себя намного профессиональнее, оперативнее, и я считаю, что это урок, который в какой-то момент, когда мы выйдем из эпицентра кризиса, будет поднят для обсуждения.

Задним число понятно, что того волейбольного матча на Сааремаа не должно было быть. Тогда зараженных было бы меньше? Думаю, что мы не знаем этого и сегодня, но, да, естественно, учреждениям нужно было сделать все, и не только государственным учреждениям, чтобы этих соревнований там не было.

- Я правильно поняла, что у вас имеются претензии к работе Департамента здоровья?

- Да, вы поняли правильно.

- Не могли бы вы уточнить, какие претензии у вас к ним, кроме случившегося на Сааремаа?

- Общее управление кризисом в Департаменте здоровья по секторам было хорошим, но есть места, где можно было бы сделать лучше. Но это не то место, где мы будем разбирать структуру Департамента здоровья и перемещать персоны с одного места на другое.

- Должна ли руководитель Департамента здоровья Мерике Юрило уйти в отставку?

- Ответ я дал выше.

- В среду вы будете обсуждать в правительственной комиссии тему масок. Какова ваша позиция: нужно ли сделать их ношением обязательным или нет? Да или нет?

- В этом интервью мы с вами переместились в предвыборный период, когда интервьюируемый может отвечать только да или нет. Если правила таковы, то я должен их придерживаться. Тогда мой ответ: нет.

- То есть вы не сделаете ношение масок обязательным?

- Десяток европейских стран сделали ношение маски обязательным, десяток – нет, остальные рекомендуют. Я сказал, что это должно было бы стать социальной нормой. Я считаю это правильным, но если вы спрашиваете: нужно делать их обязательными и во внутренних помещениях, то я считаю, что сделать это крайне сложно. Первое – это доступность масок, второе – цена, которая поднялась в несколько раз. Возникает вопрос, кто должен маски раздавать – так что это сложно.

- Правительство решило, что общественные мероприятия запрещены до конца июня, а массовые мероприятия до конца лета. С какого количества людей начинается массовое мероприятие?