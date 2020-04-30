Спад в экономике еврозоны – максимальный с 1995 года

Экономика 19 стран еврозоны в первом квартале 2020 года сократилась на 3,8%, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.
Это самое существенное падение с начала учета показателя в 1995 году.
В годовом выражении ВВП еврозоны сократился на 3,3%.
Аналитики в среднем ожидали падения первого показателя на 3,5%, второго - на 3,1%, согласно Trading Economics.
В четвертом квартале 2019 года экономика еврозоны выросла на 0,1% относительно предыдущего квартала и на 1% в годовом выражении.