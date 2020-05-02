Тынис Рюйтель: нынешний кризис отличается от прошлого

Столичный рынок недвижимости, несомненно, ожидает спад. Но нынешний кризис будет не таким, как прежний: его главным отличием станет скорость. Если в прошлый раз спад измерялся годами, то в этот раз счет, вероятно, пойдет на месяцы.

Я настроен не слишком пессимистично и не считаю, что коллапс будет очень серьезным. Все зависит от того, насколько долго продлятся введенные в стране ограничения: если уже в мае что-то откроется, то можно сказать, что мы пережили этот период довольно легко. Обратимся к цифрам: к 1 мая ВВП понизится на 6 процентов, однако, по мнению аналитиков, если чрезвычайное положение продлится до 1 августа, спад составит уже 14 процентов, что очень много.

На данный момент число предложений выросло приблизительно на 30 процентов, поэтому на рынке недвижимости сейчас застой. Людей пугает неопределенность. Любой здравомыслящий человек, не знающий, что его ждет, экономит деньги, насколько это возможно. Как только появятся признаки выхода из кризиса, как только появится определенность, рынок обязательно оживет.

Что касается рынка аренды недвижимости, то он сейчас искажен. Можно сказать, что в условиях кризиса он даже несколько оживился: люди сейчас склонны откладывать покупку жилья и скорее предпочитают арендовать недвижимость.

Арендодателей может испугать огромное число объявлений о сдаче в аренду, но, если внимательно изучить новые предложения, мы заметим, что они явно были рассчитаны на сдачу жилья в аренду через платформу Airbnb, то есть для туристов: в квартире даже полотенца разложены! И этот сектор сейчас упал практически на сто процентов. Сейчас такие объекты пытаются сдавать на длительный срок, но с ними следует быть осторожными; честный хозяин предупредит, что предложенная цена будет действовать недолго. Когда пройдет кризис, возникнет «новая нормальность», самолеты снова будут летать, а люди – путешествовать, Airbnb восстановит свою нишу. Так что если человек хочет снять квартиру на длительный период, выбирать ее следует очень тщательно. Бизнес-модель аренды через Airbnb восстановится: объекты, предназначенные для краткосрочной сдачи жилья, не будут сдаваться на долгое время.

Также хочу отметить, что застой на рынке подтверждается и снижением числа сделок. Если обычно в месяц совершалось 800 сделок с недвижимостью, то в марте, когда в течение половины месяца у нас еще не было режима чрезвычайного положения, это число составило 700, а в апреле – уже около 400, то есть число сделок сократилось почти вдвое.

Подходящее ли сейчас время для сделок с недвижимостью? Могу сказать, что подходящего или неподходящего времени нет – есть «сейчас». Если цена и место объекта подходят, то надо покупать, но при этом, конечно, торговаться – однако торговаться надо и в хорошие времена.