Чрезвычайное сообщение ⟩ Изменение распоряжения премьер-министра в связи с введением ограничений на свободное передвижение на территории волостей Сааремаа, Хийумаа, Вормси, Рухну, Кихну, Муху и острова Мания

Принято 28.04.2020 № 71

Исходя из особого положения, введенного распоряжением Правительства Республики № 76 от 12 марта 2020 года «Об объявлении особого положения на административной территории Эстонской Республики»:

1. Изменить распоряжение премьер-министра № 30 от 14 марта 2020 года, которым премьер-министр, как руководитель особого положения, ввел ограничения на свободное передвижение на территории волостей Сааремаа, Хийумаа, Вормси, Рухну, Кихну, Муху и острова Мания, следующим образом:

1) Дополнить п. 2 подпунктом 12 в следующей формулировке:

«12) лицо, местом жительства, дополнительным адресом или адресом места нахождения которого или местом жительства, дополнительным адресом или адресом места нахождения его ближайшего члена семьи в соответствии с регистром народонаселения является волость Сааремаа, волость Хийумаа, волость Вормси, волость Рухну, волость Кихну, волость Муху или остров Мания».

2) Признать подпункты 4 и 10 п. 2 недействительными.

3) Признать пункты 2 2−2 4 недействительными.

2. Владельцам средств массовой информации опубликовать распоряжение незамедлительно, без изменений и бесплатно

3. Распоряжение вступает в силу 4 мая 2020 года.

Настоящим распоряжением устанавливаются конкретные меры по защите жизни и здоровья людей и доминирующего общественного интереса, которые необходимы для пресечения распространения вируса. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая будет опубликована на домашней странице Правительства Республики.

В случае невыполнения надлежащим образом мер, применяемых при введении особого положения, применяются средства административного принуждения, указанные в п. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка. В соответствии со ст. 47 Закона о чрезвычайных ситуациях сумма административного штрафа составляет 2000 евро. Административный штраф не является наказанием.

Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.

Юри Ратас