Карантин с Тарковским и Бергманом, или Мировое кино об изоляции

"Стыд". Кадр из фильма. ФОТО: Кадр из фильма

В другой ленте Бергмана — «Персоне» — изоляция не просто условная и внутренняя, а очень похожая на ту, что мы переживаем сейчас. Элизабет, известная актриса, замолкает посреди выступления и заговаривает вновь уже только в кульминационный момент фильма. Молчанием она обрекает себя на изоляцию сначала в больнице, а потом в летнем домике на побережье, куда она отправляется вместе с сиделкой Альмой. Они собирают грибы, читают книги и гуляют по живописным окрестностям. Полностью изолированные от внешнего мира женщины сближаются, и Альма начинает делиться с Элизабет своими шокирующими переживаниями и секретами. Больная слушает со снисходительной улыбкой, курит, пьет вино, массирует ей шею. Неожиданная откровенность одной и неблаговидный поступок другой разрушают хрупкую идиллию, и совместная изоляция превращается в нечто, напоминающее дурной сон.

Героини оказываются внутренне одинаковыми — душевная патология одной зеркально отражается в другой. Это своеобразный психоаналитический сеанс, на котором присутствует зритель. Однако не нужно быть сиделкой или капризной знаменитой актрисой, принципиально отказывающейся говорить, чтобы ощутить себя в условиях изоляции в похожей ситуации и обнаружить, что представленная в фильме модель отношений универсальнее, чем кажется на первый взгляд.

Изоляция по Триеру

Датский режиссер Ларс фон Триер — одна из самых противоречивых и эксцентричных фигур в современном кино. «Я — лучший режиссер в мире», — говорит он о себе. К этому заявлению можно относиться по-разному, но доля правды в этом, безусловно, есть. Триер самыми беспощадными способами рисует портрет современного общества и в некотором смысле предсказывает будущее. Как и Бергман, он любит помещать своих крайне дисгармоничных героев в условия отчуждения и изоляции и исследовать их души, вскрывать душевные язвы.

«Догвилль» рассказывает об отрезанной от мира деревне в горах, в которую забрела спасающаяся от гангстеров Грейс. В этой ленте сразу два типа изоляции: изоляция затерянной в горах общины, члены которой живут в своем мирке по своим законам, и изоляция человека внутри самой общины — чужого, другого, лишнего. Как почти все фильмы Триера, это мрачная и тяжелая история, но, что для Триера уже не так типично, при этом еще и назидательная (чего стоит хотя бы эпизод с фарфоровыми статуэтками).

В «Антихристе» безымянные мужчина и женщина после гибели сына отправляются в загородный дом «Эдем», который находится в инфернальном лесу, должно быть, том самом, в котором, «земную жизнь пройдя до половины», очутился лирический герой Данте. В фильме всего два действующих лица. Эта ужасающая история — о деградации, смерти, саморазрушении и все той же бергмановской нелюбви. Многочисленные сцены насилия в фильме настолько натуралистичны, что на премьере в Каннах в 2009-м зрители падали в обморок. Посвящен фильм Тарковскому, которого Триер считает своим учителем.

"Меланхолия". Кадр из фильма. ФОТО: Кадр из фильма

Апокалиптическая «Меланхолия» — наименее шокирующая и наиболее легкая для восприятия лента фон Триера. Не раз отмечалось ее сходство с «Шепотами и криками» Бергмана, а пролог считается отсылкой к «Космической одиссее» Кубрика. Герои картины живут в ожидании конца света — столкновения Земли с планетой Меланхолия. Изоляция в классическом смысле начинается во второй части, когда главная героиня с сестрой и племянником с тревогой следят за новостями, смотрят в телескоп, надеются, а потом просто ждут наступления конца. Прошло девять лет со дня премьеры, и сейчас фильм актуальнее, чем в момент выхода, — вынужденное затворничество и неясные жизненные перспективы навевают мысли о будущем человечества и Земли.