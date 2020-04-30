Видео ⟩ «Это должно стать частью нашей повседневной жизни»: Юри Ратас обратился к жителям Эстонии

«Я благодарю вас за разумное отношение, ответственное поведение и заботу друг о друге, которые вы проявили во время кризиса,вызванного коронавирусом. В соответствии с этими же принципами нам следует делать и следующие шаги, которые помогут нам вернуться к привычному ритму жизни. Нам необходимо защитить как свое здоровье, так и здоровье своих близких и остальных людей, а также восстановить нашу экономику, учась при этом жить рядом с вирусом. Все решения зависят от каждого из нас и начинаются с защиты здоровья. Это означает, что сегодня, завтра, на следующей неделе, а также через несколько месяцев многие из тех мер защиты здоровья, которые в последнее время стали нормой, должны стать естественной частью нашей повседневной жизни. Вирус распространяется от человека к человеку. Вот почему мы должны уменьшить тесные контакты, соблюдать правила гигиены и, заболев, оставаться дома. В рамках начинающихся праздничных выходных это означает, что в этот раз мы должны отказаться от многолюдных гуляний. Гуляя с семьей или друзьями и наслаждаясь весенней погодой, следует держаться на достаточном расстоянии, заботиться о чистоте рук и, по возможности, носить защитную маску. Желаю всем вам приятных выходных! Будем здоровы и внимательны друг к другу», - сказал Ратас.