Пт, 1.05.2020
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  • На оживленном шоссе видели лосей, водителей просят быть внимательнее в этом месте

Фото ⟩ На оживленном шоссе видели лосей, водителей просят быть внимательнее в этом месте

Лоси позировали фотографу.

ФОТО: Kenno Soo

В четверг вечером фотограф Sakala Кенно Соо запечатлел на шоссе Имавере — Вильянди — Каркси-Нуйа в деревне Тобраселья (Вильяндимаа) двух лосей, которые объедали ветки деревьев.

Прежде чем убежать в лес, они позволили себя сфотографировать с довольно близкого расстояния.

Эстонское общество охотников просит людей быть внимательными в тех местах, где установлен дорожный знак с изображением лося, так как там велика вероятность, что дикие животные выйдут на дорогу. Знаки устанавливают на основании статистики ДТП и полученной от охотников информации.

Как правило, дикие животные переходят дорогу в сумерках. Десятилетиями они используют одни и те же пути. Если заметите приближающегося к дороге или уже находящегося на ней лося, плавно снизьте скорость и включите аварийный огонь, чтобы предупредить других участников дорожного движения. Сигналить нельзя, так как это может испугать животное. Даже если животное сошло с дороги, в испуге оно может развернуться и вновь выйти на знакомую дорогу.

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