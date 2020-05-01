Фото ⟩ На оживленном шоссе видели лосей, водителей просят быть внимательнее в этом месте

Эстонское общество охотников просит людей быть внимательными в тех местах, где установлен дорожный знак с изображением лося, так как там велика вероятность, что дикие животные выйдут на дорогу. Знаки устанавливают на основании статистики ДТП и полученной от охотников информации.

Как правило, дикие животные переходят дорогу в сумерках. Десятилетиями они используют одни и те же пути. Если заметите приближающегося к дороге или уже находящегося на ней лося, плавно снизьте скорость и включите аварийный огонь, чтобы предупредить других участников дорожного движения. Сигналить нельзя, так как это может испугать животное. Даже если животное сошло с дороги, в испуге оно может развернуться и вновь выйти на знакомую дорогу.