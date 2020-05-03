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Видео ⟩ Водитель обратился к жителям Эстонии: если вы думаете, что успеете затормозить, вы ошибаетесь
Читатель Rus.Postimees прислал кадры, записанные видеорегистратором: в Ида-Вирумаа в волости Алутагузе на дорогу прямо перед машиной неожиданно выбежала косуля. События развивались так быстро, что у водителя не было ни малейшего шанса среагировать.
Сначала на видео заснято, как дорогу переходит лось. Поскольку животное было заметно еще издалека, водитель сбавил скорость и лось живым и здоровым перешел на другую сторону шоссе.
Но уже через пять минут в районе Пагари перед машиной выбежала косуля. На этот, к сожалению, все закончилось печально: события развивались так быстро, что водитель не успел отреагировать и косуля погибла от полученного удара.
«Для косули, к сожалению, это стало последним пересечением дороги. На видео заснято, что все происходит за секунду. Если кто-то надеется, что успеет затормозить, он ошибается, даже если он очень внимательно следит за дорогой», - прокомментировал присланное видео читатель.
В ДТП также сильно пострадал автомобиль, поэтому его отбуксировали с места происшествия.