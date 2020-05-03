«Это не так опасно»: Лукашенко не отменит парад 9 мая из-за коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался отменять военный парад 9 мая в Минске по случаю 75-летия Победы из-за эпидемии коронавируса. "Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь", - сказал Лукашенко, слова которого в воскресенье, 3 мая, цитирует госагентство БелТА.

Президент: Парад - это не так опасно

Лукашенко обещал "никого не тащить на это мероприятие", отметив, что "тысячи и тысячи людей" хотят, чтобы военный парад 9 мая состоялся. При этом он выразил уверенность в том, что парад - "не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие".

Лукашенко выразил готовность принять на параде в Минске и российскую делегацию. В России президент Владимир Путин по просьбе ветеранов отменил военный парад 9 мая в Москве, обещав, что он состоится позднее в этом году, когда ситуация с коронавирусом улучшится.

Лукашенко: Беларусь сдерживает эпидемию

Ранее Лукашенко заявил, что в Беларуси удается сдерживать эпидемию коронавируса. "На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом", - сказал он. Президент также заверил, что в стране достаточно средств индивидуальной защиты и лекарств для лечения больных атипичной пневмонией COVID-19.