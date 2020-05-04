Эстонские строители в коронавирусной ловушке: три калевипоэга рассказали, почему остались в Финляндии

Тультс с другими работниками квартиру не делит, с тех пор, как он стал мелким предпринимателем, Финляндия стала домом для него и его семьи. А в этом году его семья – жена и трое детей – жили в Испании, и из-за коронакризиса они не виделись с 17 марта.

«Каждое утро, в обед и вечером общаемся через видеозвонок, но физически их очень не хватает, - признался Тультс, младшему ребенку которого всего три года. – Жене тоже было непросто, в Испании ввели особенно жесткие ограничения, из дома было можно выйти только для того, чтобы вынести мусор и сходить в магазин». Тультс купил билеты на самолет в Испанию на 2 июня: «Если воздушная граница будет закрыта, может быть получится добраться по земле». Он очень надеется через месяц увидеть свою семью.

Открытия рабочей миграции хотят работодатели по обе стороны залива

Правительство Финляндии собралось в воскресенье утром, чтобы обсудить план выхода из чрезвычайного положения, в том числе открытие эстонско-финской рабочей миграции, о своем решении обещали сообщить в понедельник. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выразил надежду на то, что решение будет правильным, пока граница закрыта до 13 мая.

- Вам известно о том, какое решение о границе приняло правительство Финляндии в воскресенье?

- Утром я говорил с финским министром, информации о вечернем решении у меня сейчас нет. Министр сказал, что в правительстве идет большое обсуждение и следующий раз тему должны обсуждать в среду. В наших интересах, чтобы этот вопрос решили как можно быстрее и как можно безопаснее. Мы хотим, чтобы рабочих мигрантов не помещали в карантин. Говорили и о восстановлении движения в целом, и тут в наших интересах, чтобы больше не было требования двухнедельного карантина. Предпочтением для этого является общее видение, каким меры доверия мы используем для людей, приезжающих из третьих стран.

- Почему решение вопроса о финской границе отложили, хотя Эстония четко сказала, что для нас это горящая тема?

- Ну, не отложили, она находится среди других тем. Эстония быстрее составила свою стратегию выхода и определила все конкретные дела, Финляндия только обсуждает свою стратегию.

- Нынешнее распространение вируса в Эстонии больше не может быть аргументом для затягивания?

- Вопрос в том, что страны принимают свои решения сами. Мы постоянно делимся двусторонней развединформацией о распространении вируса. Я подчеркнул финскому коллеге, что эстонские цифры в разрезе народонаселения выше, чем в финские, но если не брать в расчет Сааремаа, особой разницы между нашими странами нет.

- На прошлой неделе Союз работодателей обратился к финскому правительству с просьбой открыть границу. От этого письма была какая-то польза?

- Я со стороны Эстонии постоянно высказываю ту же позицию. Работодатели по обе стороны залива заинтересованы в открытии рабочей миграции. И в интересах финского сельского хозяйства получить больше сезонных работников из Эстонии, у нас есть и общечеловеческий интерес: большое количество людей остались в Финляндии, а их семьи в Эстонии. Люди хотят домой, ездить туда-сюда, это так естественно.