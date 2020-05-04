Эстонские строители в коронавирусной ловушке: три калевипоэга рассказали, почему остались в Финляндии

Полтора месяца назад работающим в Финляндии эстонцам пришлось сделать выбор: остаться дома с семьями или ехать в Финляндию зарабатывать деньги, зная, что до окончания коронакризиса вернуться назад в Эстонию они не смогут. Оставшиеся в Финляндии эстонские строители признают, что последние полтора месяца были морально напряженными, но в плане работы они приняли верное решение: работа по-прежнему есть, а зарплаты не сократили, пишет Postimees.
Вчера финское правительство решало, нужно ли, как и когда снова открывать границу с Эстонией.
Оставшиеся в Эстонии мечтают вернуться обратно в Финляндию
Бывший игрок эстонской баскетбольной сборной, работающий теперь на стройке в Финляндии Прийт Локушевский в последний раз был в Эстонии 20 марта, на дне рождения сына. После праздника он поспешил на паром, поскольку поздно вечером 21 марта Финляндия, опасаясь распространения корнавируса, закрыла для эстонцев границу. В том числе и для работников из Эстонии.
«С тех пор семью не видел, - признался Локушевский. – Конечно, чувствую, как не хватает родных. Тут никто домой не ездил, мужики ходят с понурыми лицами, но у нас нет выбора, потому что если поедешь в Эстонию, назад уже не вернешься. Все боятся потерять работу, поэтому сидят здесь!»
Работы в Финляндии для эстонцев по-прежнему много, и ни один проект, по словам Локушевского, не свернулся: «Конца работе не видно, ее уйма. Проводим в домах стояки, строим ванные».
Те, кто с началом кризиса решил остаться в Эстонии, теперь, по словам Локушевского, мечтают вернуться Финляндию.
«Заказывают себе грузовик и приезжают. Поскольку грузоперевозки разрешены, на маленьком грузовике можно добраться до места. Говорят, что везут груз и являются транспортными рабочими, финская таможня запросто пропускает, - рассказал Локушевский. – Теоретически так можно было бы съездить и в Эстонию к семье, но этого пока не делали. Теперь ждем и надеемся, что финское правительство в воскресенье смягчит ограничения».
После окончания рабочего дня, как и в Эстонии, приходится сидеть дома: «Этот карантин ломает, но многие уже смирились. Так же и в Эстонии все время сидели бы дома. Эстонские политики советуют ехать работать на родине, но это же глупость! Рынок сворачивается, а тут ни один работяга меньше чем за 15 евро в час на работу не выйдет».
В Финляндии зарплаты остались теми же
«Эстонские политики красиво говорят, мол, сидите дома, денег, конечно, не получите, но давайте держаться дома друг за друга и напряжемся вместе. Им-то чего, у них зарплата капает, - говорит работающий в Финляндии Мартин. – Конечно, мы хотим домой к семьям, но для того мы здесь и находимся, чтобы кормить семьи!».
По словам Мартина, примерно половина работавших в Финляндии эстонцев вернулись домой, половина осталась.
«Один из вернувшихся в Эстонию нашел работу, остальные сидят у окна, курят и жалеют, что приняли такое решение. Звонят, спрашивают, есть ли варианты вернуться, но мне кажется, что нет. Работы стало меньше. Выполняем бетонные работы для крупных фирм, но на работу берут меньше людей. Если раньше на объектах были 50-60 человек, то сейчас, например, 27. Пытаются справиться меньшими силами, лучшие остаются, остальным говорят, что завтра приходить не нужно», - рассказал Мартин, как обстоят дела там, где работает он.
Те, кто остался, по словам Мартина, решили, что делают это ради денег, и что заработанное сегодня евро, завтра будет стоить двух: «Работники поняли, что сейчас нужно максимально напрячься, поскольку мы не знаем, что будет. Сейчас зарплата остается той же, меньше чем за 15 евро работать никто не станет».
В Эстонии, утверждает Мартин, работяги получают на два-три евро в час меньше, но основная проблема заключается в том, что в Эстонии царит дикий капитализм: «Выполняешь работу, а деньги не платят! В Финляндии зарплату платят каждые две недели и можешь быть уверен, что все получишь. Все работает».
Колеги Мартина сейчас пытаются работать в Эстонии: «У меня 10-15 человек сейчас сажают лес на юге Эстонии, там платят по шесть центов за каждый саженец. В лучшем случае успеешь посадить за день тысячу саженцев. Жуткая работа, половину времени тратишь на то, чтобы найти место, где сажать, и тут выясняется, что там камни или грязь, прежде чем сажать, нужно что-то рыть. В Финляндии на стройке цифры все же другие».
Родственников Мартин не видел полтора месяца. У него есть дети семи и 17 лет: «Каждый вечер говорю с ними по видеозвонку, такое вот маленькое приключение, они ждут меня, а я их, но я и нахожусь тут ради семьи, чтобы заработать денег». По его словам, в сфере строительства говорят, что с 14 мая уже начнут продавать билеты на паром в Эстонию, поскольку к тому времени уже откроют границу.
Серьезный крах ждут к рождеству
«Если строители и заказчики из-за паники перед коронавирусом больше работать не смогут, то в моем секторе кризис наступит месяцев через девять. Серьезный крах нужно ждать к рождеству», - признал работающий в Финляндии мелкий предприниматель Индрек Тультс, который специализируется на установке кухонной мебели в новых многоквартийных домах. Многие мелкие предприниматели уже сейчас, пол словам Тультса, были вынуждены свернуться.
«Одной занимавшейся установкой мебели мелкой фирме уже сообщили о расторжении всех договоров на лето. Он был вынужден распустить всех своих 15 работников. Землю из под ног вышибают именно у мелких предпринимателей, крупные справляются. Я, к счастью, работаю вместе с одним финским крупным предприятием, у которого до зимы проблем с работой возникнуть не должно», - рассказал Тултс.
По его словам, первые застрявшие в ловушке коронавируса эстонцы начали ломаться неделю назад: «Они уехали домой. У парней поехала крыша от двух месяцев сидения здесь. Если человек привык ездить домой, семья живет по ту сторону залива, возникает стресс, хотят домой. Если ты работаешь на предприятии с 60 работниками и живешь в одной квартире с тремя-четырьмя мужиками, из-за коронавируса даже не выйти на улицу, это очень утомляет, психологически очень трудно».
Тультс с другими работниками квартиру не делит, с тех пор, как он стал мелким предпринимателем, Финляндия стала домом для него и его семьи. А в этом году его семья – жена и трое детей – жили в Испании, и из-за коронакризиса они не виделись с 17 марта.
«Каждое утро, в обед и вечером общаемся через видеозвонок, но физически их очень не хватает, - признался Тультс, младшему ребенку которого всего три года. – Жене тоже было непросто, в Испании ввели особенно жесткие ограничения, из дома было можно выйти только для того, чтобы вынести мусор и сходить в магазин». Тультс купил билеты на самолет в Испанию на 2 июня: «Если воздушная граница будет закрыта, может быть получится добраться по земле». Он очень надеется через месяц увидеть свою семью.
Открытия рабочей миграции хотят работодатели по обе стороны залива
Правительство Финляндии собралось в воскресенье утром, чтобы обсудить план выхода из чрезвычайного положения, в том числе открытие эстонско-финской рабочей миграции, о своем решении обещали сообщить в понедельник. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выразил надежду на то, что решение будет правильным, пока граница закрыта до 13 мая.
- Вам известно о том, какое решение о границе приняло правительство Финляндии в воскресенье?
- Утром я говорил с финским министром, информации о вечернем решении у меня сейчас нет. Министр сказал, что в правительстве идет большое обсуждение и следующий раз тему должны обсуждать в среду. В наших интересах, чтобы этот вопрос решили как можно быстрее и как можно безопаснее. Мы хотим, чтобы рабочих мигрантов не помещали в карантин. Говорили и о восстановлении движения в целом, и тут в наших интересах, чтобы больше не было требования двухнедельного карантина. Предпочтением для этого является общее видение, каким меры доверия мы используем для людей, приезжающих из третьих стран.
- Почему решение вопроса о финской границе отложили, хотя Эстония четко сказала, что для нас это горящая тема?
- Ну, не отложили, она находится среди других тем. Эстония быстрее составила свою стратегию выхода и определила все конкретные дела, Финляндия только обсуждает свою стратегию.
- Нынешнее распространение вируса в Эстонии больше не может быть аргументом для затягивания?
- Вопрос в том, что страны принимают свои решения сами. Мы постоянно делимся двусторонней развединформацией о распространении вируса. Я подчеркнул финскому коллеге, что эстонские цифры в разрезе народонаселения выше, чем в финские, но если не брать в расчет Сааремаа, особой разницы между нашими странами нет.
- На прошлой неделе Союз работодателей обратился к финскому правительству с просьбой открыть границу. От этого письма была какая-то польза?
- Я со стороны Эстонии постоянно высказываю ту же позицию. Работодатели по обе стороны залива заинтересованы в открытии рабочей миграции. И в интересах финского сельского хозяйства получить больше сезонных работников из Эстонии, у нас есть и общечеловеческий интерес: большое количество людей остались в Финляндии, а их семьи в Эстонии. Люди хотят домой, ездить туда-сюда, это так естественно.