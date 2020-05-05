Фото ⟩ Прогулка на диване: необычные дома в Италии

1. Средневековая башня

Старая сторожевая башня XII века имела высоту 25 метров, но в конце XIV века ее увеличили и стали использовать как жилище. Сегодня этот большой дом, окруженный оливковой рощей, принадлежит Энрико Менесто, ученому-медиевисту, и его жене, архитектору Рафаэлле Марии Габетта. Хозяйка руководила ремонтными работами, которые начались в 1990-х и продолжались до 2005 года. Башня окружена зеленью и стоит на холме, откуда открывается захватывающий вид.

Где: Тоди, Умбрия

Время постройки: XII век

Год реконструкции: 1990–2005

Размер: усадьба 2 га, башня 700 кв.м (пять этажей)

Архитектор проекта: Рафаэлла Мария Габетта

2. Голубятня

Поместьем с небольшой голубятней римская семья владела с XV века. Каменный фасад постройки долго оставался в исторически нетронутом виде. И вот, дети уговорили родителей на реконструкцию. Здание обновили: теперь в башне шумный дом — два взрослых сына владельцев летом отдыхают здесь с компаниями друзей, не нарушая уединения родителей. Наружные стены башни сложены из туфа, недорогого и доступного в этой области материала. Туф пористый и часто страдает от влаги, поэтому архитекторы одели его в обшивку из кедра.

Где: Маремма, Южная Тоскана

Год постройки: 1950

Год реконструкции: 2014

Размер: каждый уровень — 10 кв.м. Ванная комната находится на первом этаже, кухня — на втором, гостиная и спальня — на третьем

3. Дом на ферме

Это здание утопает в зелени оливковых и фиговых деревьев и прячется в холмах Монтаньола-Сенезе недалеко от Сиены. Оно — часть фермы и туристического центра Azienda Agrituristica di Montestigliano. Семья Донати, управляющая имением, отреставрировала дом, сохранив все элементы традиционной тосканской архитектуры, и любовно назвала его «Каза Эмилио» — в честь фермера. Низкие потолочные балки — элемент старого интерьера. На полу — традиционная тосканская плитка, её отреставрировали и покрыли защитным слоем.

Где: деревня Монтестильяно, 18 км от Сиены

Время постройки: XVIII век

Год реконструкции: 2015–2016

Размер: 80 кв.м

Кто здесь живет: это летняя резиденция, где могут жить до четырех человек

Дизайнер проекта: Сьюзан Пеннингтон, бюро Tuscan Living

4. Дом трулло

Архитектор Энрико Мария Чикетти не только восстановил старинный дом трулло, но и дополнил его стеклянным кубом, который выстроил вокруг оливы. Сейчас этот куб служит открытой террасой и зимним садом, объединяя старинную архитектуру и современность. На момент покупки здание было почти полностью разрушено. Его пришлось снести и построить заново. Оригинальные материалы частично сохранили, а затем снова использовали: местные мастера по старинным технологиям изготовили из них мебель и аксессуары.

Где: Остуни, Апулия

Год реконструкции: 2015

Размер: 130 кв.м, участок 2 га