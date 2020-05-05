Фото ⟩ Прогулка на диване: необычные дома в Италии

Давайте с помощью Houzz и не отходя от компьютера побываем в Италии и рассмотрим дом трулло, ферму, голубятню, амбар, средневековую башню и другие объекты, переделанные архитекторами и дизайнерами под жилье.
1. Средневековая башня
Старая сторожевая башня XII века имела высоту 25 метров, но в конце XIV века ее увеличили и стали использовать как жилище. Сегодня этот большой дом, окруженный оливковой рощей, принадлежит Энрико Менесто, ученому-медиевисту, и его жене, архитектору Рафаэлле Марии Габетта. Хозяйка руководила ремонтными работами, которые начались в 1990-х и продолжались до 2005 года. Башня окружена зеленью и стоит на холме, откуда открывается захватывающий вид.
Где: Тоди, Умбрия
Время постройки: XII век
Год реконструкции: 1990–2005
Размер: усадьба 2 га, башня 700 кв.м (пять этажей)
Архитектор проекта: Рафаэлла Мария Габетта
2. Голубятня
Поместьем с небольшой голубятней римская семья владела с XV века. Каменный фасад постройки долго оставался в исторически нетронутом виде. И вот, дети уговорили родителей на реконструкцию. Здание обновили: теперь в башне шумный дом — два взрослых сына владельцев летом отдыхают здесь с компаниями друзей, не нарушая уединения родителей. Наружные стены башни сложены из туфа, недорогого и доступного в этой области материала. Туф пористый и часто страдает от влаги, поэтому архитекторы одели его в обшивку из кедра.
Где: Маремма, Южная Тоскана
Год постройки: 1950
Год реконструкции: 2014
Размер: каждый уровень — 10 кв.м. Ванная комната находится на первом этаже, кухня — на втором, гостиная и спальня — на третьем
3. Дом на ферме
Это здание утопает в зелени оливковых и фиговых деревьев и прячется в холмах Монтаньола-Сенезе недалеко от Сиены. Оно — часть фермы и туристического центра Azienda Agrituristica di Montestigliano. Семья Донати, управляющая имением, отреставрировала дом, сохранив все элементы традиционной тосканской архитектуры, и любовно назвала его «Каза Эмилио» — в честь фермера. Низкие потолочные балки — элемент старого интерьера. На полу — традиционная тосканская плитка, её отреставрировали и покрыли защитным слоем.
Где: деревня Монтестильяно, 18 км от Сиены
Время постройки: XVIII век
Год реконструкции: 2015–2016
Размер: 80 кв.м
Кто здесь живет: это летняя резиденция, где могут жить до четырех человек
Дизайнер проекта: Сьюзан Пеннингтон, бюро Tuscan Living
4. Дом трулло
Архитектор Энрико Мария Чикетти не только восстановил старинный дом трулло, но и дополнил его стеклянным кубом, который выстроил вокруг оливы. Сейчас этот куб служит открытой террасой и зимним садом, объединяя старинную архитектуру и современность. На момент покупки здание было почти полностью разрушено. Его пришлось снести и построить заново. Оригинальные материалы частично сохранили, а затем снова использовали: местные мастера по старинным технологиям изготовили из них мебель и аксессуары.
Где: Остуни, Апулия
Год реконструкции: 2015
Размер: 130 кв.м, участок 2 га
Авторы проекта: архитектор Энрико Мария Чикетти и инженер Франческо Пальмизано
5. Павильон-убежище в лесу
На холмах Виченцы, в частном лесу, простирающемся на 15 га (ближайший населенный пункт расположен почти в 20 километрах), построили убежище размером 3x3 метра. Получилось жилище с ярким характером и сильной энергетикой. Чтобы превратить павильон в обсерваторию с видом на лес, жилое пространство углубили в землю. По замыслу архитектора, ту часть, что видна над землей, постарались сделать как можно более прозрачной.
Где: Холмы близ Виченцы
Размер: 9 кв.м
Архитектор проекта: Джованни Траверсо, Studio Traverso-Vighy
6. Дом-шишка на дереве
Маленький дом среди деревьев — это экоустойчивый проект, осуществленный компанией Domus Gaia в лесах провинции Удине. В десяти метрах от земли среди деревьев разместили похожий на шишку домик со всеми удобствами. Постройку используют только в теплое время года, зимой из-за снега слишком сложно добраться до строения.
Где: Уговицца, Фриульские Альпы
Год постройки: 2017
Размер: 35 кв.м с тремя уровнями (зона отдыха, гостиная и спальня)
Архитекторы проекта: Клаудио Бельтраме и Domus Gaia
7. Зеркальный дом
Владелица участка заказала архитектору два дома, предназначенных для отдыха семьи во время каникул. В результате на свет появились Mirror Houses — интересный пример современной архитектуры, возведенной с уважением к окружающей среде. У каждого корпуса есть свой сад, отдельный вход, парковка и маленькая пристройка со входом с улицы для хранения спортивного снаряжения.
Архитектор решал несколько задач: нужно было подчеркнуть ценность природного окружения, обеспечить приватность и экоустойчивость сооружений. В итоге была разработана деревянная конструкция, одетая в черный алюминий; а все оборудование базируется на возобновляемых источниках энергии.
Где: граница с Больцано
Год постройки: 2014
Размер: 80 кв.м, распределенных между двумя блоками по 40 кв.м
Архитектор проекта: Петер Пихлер, Peter Pichler Architecture
8. Амбар
Для реконструкции деревенского амбара использовали дерево, камень и эффект ржавчины. Эти элементы поддерживают естественный путь старения постройки, воздействие на нее погодных условий. Для главного здания архитекторы реконструировали каркас старого амбара, но использовали фасадное остекление.
Где: окрестности Фаэнцы, провинция Равенна
Год реконструкции: 2013
Размер: 1200 кв.м
Архитекторы проекта: Mарко Бартолетти и Луиджи Чиконьяни
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