Налогово-таможенный департамент увидел в закрытии границ огромный плюс

Тем не менее, контрабанда не исчезла полностью. Подтверждением тому послужили полтора миллиона контрабандных сигарет, недавно обнаруженных в одном из грузовиков на пограничном пункте в Икла. Как заявляют в ведомстве, подпольный товар идет из Белоруссии через Литву и Латвию в Скандинавию.