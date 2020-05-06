Ср, 6.05.2020
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  • Налогово-таможенный департамент увидел в закрытии границ огромный плюс

Налогово-таможенный департамент увидел в закрытии границ огромный плюс

Конфискованная контрабанда.

ФОТО: Maksu- ja tolliamet

После закрытия границ в условиях чрезвычайного положения поток поступающей в Эстонию контрабанды существенно уменьшился, но не прекратился полностью, пишет Rus.ERR.

Тем не менее, контрабанда не исчезла полностью. Подтверждением тому послужили полтора миллиона контрабандных сигарет, недавно обнаруженных в одном из грузовиков на пограничном пункте в Икла. Как заявляют в ведомстве, подпольный товар идет из Белоруссии через Литву и Латвию в Скандинавию.

Хотя поступления топливного и алкогольного акцизов могут уменьшиться из-за снижения потребления в условиях чрезвычайного положения, поступления акциза на табачные изделия, напротив, должны возрасти, поскольку черный рынок сигарет сейчас практически не работает.

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