Наплевал на правила: житель Эстонии пошел на работу с коронавирусом и запустил цепочку заражений

По словам заведующей отделом Пыхьяского региона Департамента здоровья Эстер Эпик, 6 апреля одна работница эстонского предприятия получила сообщение, что у нее диагностирован коронавирус, но все-таки отправилась на работу. А 7 апреля вирус был уже обнаружен у руководителя того же предприятия.

9 апреля заболели еще три сотрудника компании, в том же коллективе зараженные прибавились также 11, 12 и 13 апреля.

У первой работницы с коронавирусом дома заболел также муж и ее 86-летняя мать, которую в тяжелом состоянии доставили в больницу. «У одного коллеги зараженной работницы 15 апреля заразились жена и ребенок, также у еще трех коллег 13 и 17 апреля заболели супруги», - сказал Эпик, добавив, что 13 апреля заразилась и жена руководителя предприятия.

В тот же день заразился и руководитель работающего в том же здании другого предприятия, у жены которого обнаружили вирус 21 апреля.

Итого заболели 17 человек, а очень много контактировавших с ними людей было отправлены на карантин.

По словам Эпик, этот инцидент показывает, как быстро и в каких масштабах может происходить распространение вируса, если заболевший пойдет на работу. Она отметила, что подобных клубков заражений на самом деле много.