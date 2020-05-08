Пт, 8.05.2020
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  • "Левадия" объявила о расторжении контракта с украинцем Юрием Ткачуком

"Левадия" объявила о расторжении контракта с украинцем Юрием Ткачуком

Момент матча "Левадия" - "Нымме Калью".

ФОТО: Madis Veltman

Украинский полузащитник Юрий Ткачук (25) покинул таллиннскую "Левадию", пишет Rus.ERR.

Контракт с футболистом был расторгнут по взаимному согласию сторон, сообщила в пятницу пресс-служба "Левадии".

Спортивный директор "Левадии" Сергей Парейко от дополнительных комментариев на тему ухода Юрия Ткачука отказался: "Мне нечего добавить к тому, что написано на официальном сайте".

На вопрос, планирует ли "Левадия" искать замену украинцу, Парейко ответил, что сегодня говорить об этом рано.

"Команда у нас укомплектована, но после возобновления сезона нас ждет плотный график игр. Будем следить за ситуацией", - сказал спортивный директор.

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