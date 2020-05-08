"Левадия" объявила о расторжении контракта с украинцем Юрием Ткачуком

Контракт с футболистом был расторгнут по взаимному согласию сторон, сообщила в пятницу пресс-служба "Левадии".

Спортивный директор "Левадии" Сергей Парейко от дополнительных комментариев на тему ухода Юрия Ткачука отказался: "Мне нечего добавить к тому, что написано на официальном сайте".

На вопрос, планирует ли "Левадия" искать замену украинцу, Парейко ответил, что сегодня говорить об этом рано.