Парикмахер делает прическу. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Британское правительство опубликовало 50-страничный документ, разъясняющий более детально стратегию постепенного выхода из локдауна. В нем содержится совет носить маски в местах, где социальное дистанцирование невозможно. С советом носить маски ранее уже выступили власти Шотландии и Северной Ирландии.

В понедельник премьер-министр Борис Джонсон заявил, что постепенное смягчение режима карантина позволит удержать эпидемию под контролем, если люди будут выполнять необходимые меры предосторожности.

Как сказал Джонсон, граждане должны руководствоваться старым добрым чувством британского здравого смысла, адаптируясь к новой фазе борьбы с коронавирусом.

Парикмахерские, пабы и рестораны в Британии откроются не ранее 4 июля.

Об этом в интервью Sky News cообщил в понедельник министр иностранных дел Доминик Рааб, добавив, что это - самый ранний срок.

Накануне вечером премьер-министр Борис Джонсон обнародовал трехступенчатый план по выходу страны из карантина, однако многие сочли его не очень четким.

С понедельника те, кто не может работать из дома, могут вернуться на работу, однако их призывают не пользоваться по возможности общественным транспортом.

Как разъяснил сегодня Рааб, речь идет в первую очередь о строительных рабочих и тех, кто работает на производстве. Полный список будет опубликован позже.

Во вторую фазу возврата к нормальной жизни, которая начнется не ранее 1 июня, откроются некоторые непродовольственные магазины.

Однако, как подтвердил министр, парикмахерские салоны, пабы и рестораны должны будут дожидаться третьей фазы, которая наступит не ранее 4 июля.

"С 4 июля, самое раннее, мы посмотрим на другие сектора, включая ресторанно-гостиничный, а также салоны красоты и парикмахерские", - сказал министр иностранных дел в интервью Sky News.

Как ранее заявил Борис Джонсон, со среды можно будет встречаться на улице с человеком, проживающим по другому адресу, но только сохраняя дистанцию в два метра.

В понедельник, отвечая на вопрос Би-би-си, Доминик Рааб пояснил: "Если вы идете куда-нибудь в парк и вы на расстоянии двух метров друг от друга и ведете себя разумно, с социальной дистанцией, то вы можете встречаться с другими людьми".

На вопрос, может ли человек встречаться с более чем двумя людьми в один день, но в разное время, например, с мамой утром, а с отцом вечером, Рааб ответил: "На улице, не в помещении, оставаясь в двух метрах друг от друга - да".

Что разрешено со среды, 13 мая:

Работа: те, кто может работать из дома, продолжают это делать. Те, кто не может, возвращаются на свои рабочие места, но, по возможности, не пользуются общественным транспортом.

те, кто может работать из дома, продолжают это делать. Те, кто не может, возвращаются на свои рабочие места, но, по возможности, не пользуются общественным транспортом. Упражнения : можно заниматься на улице неограниченное количество времени, а не только раз в день не больше часа, как это было ранее.

можно заниматься на улице неограниченное количество времени, а не только раз в день не больше часа, как это было ранее. Спорт: открываются теннисные корты и гольф-клубы, но с соблюдением социальной дистанции между игроками; разрешена рыбная ловля и некоторые водные виды спорта.

открываются теннисные корты и гольф-клубы, но с соблюдением социальной дистанции между игроками; разрешена рыбная ловля и некоторые водные виды спорта. Общение: можно встречаться с теми, кто проживает по другому адресу, но по одному. Разрешается вместе посидеть или позагорать в парке, погонять мяч, не приближаясь друг другу ближе чем на 2 метра.

можно встречаться с теми, кто проживает по другому адресу, но по одному. Разрешается вместе посидеть или позагорать в парке, погонять мяч, не приближаясь друг другу ближе чем на 2 метра. Поездки на машине: можно ездить в удаленные парки или на пляжи, но только в пределах Англии и только вместе с теми, с кем вы проживаете по одному адресу.

можно ездить в удаленные парки или на пляжи, но только в пределах Англии и только вместе с теми, с кем вы проживаете по одному адресу. Штраф за нарушение правил вырос с 60 фунтов до 100 фунтов. Повторное нарушение может повлечь за собой удвоение суммы штрафа с максимумом в 3200 фунтов.

за нарушение правил вырос с 60 фунтов до 100 фунтов. Повторное нарушение может повлечь за собой удвоение суммы штрафа с максимумом в 3200 фунтов. Садовые магазины и центры заработают с учетом новых норм по соблюдению социальной дистанции.

Что разрешено с июня:

Школы: должны начаться занятия у учеников младшей школы, но только первых и шестых классов, однако профсоюзы учителей уже высказали опасения на предмет инфекционной безопасности.

должны начаться занятия у учеников младшей школы, но только первых и шестых классов, однако профсоюзы учителей уже высказали опасения на предмет инфекционной безопасности. Ученики средней школы , кому в 2021 году предстоят выпускные аттестационные экзамены, смогут встречаться с учителями для индивидуальных консультаций.

, кому в 2021 году предстоят выпускные аттестационные экзамены, смогут встречаться с учителями для индивидуальных консультаций. Магазины: предположительно, откроются некоторые непродовольственные магазины.