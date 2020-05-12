Жильцы обеспокоены: аварийный дом грозит похоронить под собой людей

Автор передачи Kuuuurija Катрин Луст получила от жителей дома на Лехола, 12 ряд душераздирающих писем: местные жители опасаются, что здесь опасно находиться и дом может в любую минуту обрушиться. Волнующаяся за свое жилье Марина проживает в доме с 2012 года. С того момента состояние здания только ухудшается. По словам жителей, в стенах их дома огромные трещины, но ужаснее всего картина в подвале.

Катрин Луст обошла весь подвал Кохтла-Ярвеского дома. И хорошего там действительно мало: повсюду огромные трещины, а несущие стены разрушаются. По словам местных жителей, они живут словно на бомбе замедленного действия. Ведь дом может в любой момент обрушиться. Марина показала рушащиеся стены, в частности, обрушение под лестницей, которой местные жители пользуются ежедневно.

Kuuuurija направилась в Департамент защиты прав потребителей и Департамент технадзора с вопросом, действительно ли ситуация в Кохта-Ярвеском доме настолько ужасна, что однажды его жителей будут вытаскивать из-под руин?

«Мы где-то год занимаемся данным домом. С того момента, когда к нам поступила первая жалоба на то, что строение может представлять собой опасность. Мы занимались этим вопросом в несколько этапов. Общались с жителями дома и местными властями», - говорит представитель департамента.

«Людей оттуда необходимо эвакуировать и переселить в другое место. Честно говоря, после увиденного в подвале я и сама не решилась бы там жить», - признается автор передачи.

«Скажем так: пока нет признаков того, что этот дом вот-вот обрушится, но аудит показал, что он действительно находится в аварийном состоянии. И теперь необходимо решить, будут ли жители приводить дом в порядок, заниматься выявлением и устранением всех недочетов. Или же однажды придется наложить запрет на пользование им», - признают чиновники.

Данный случай - не исключение, отмечают они, но ситуация с домами в больших и малых городах действительно различается. «В Таллинне и Тарту, возможно, проблем меньше. Жители там больше осведомлены, у них больше возможностей. А в городах поменьше, особенно если мы говорим о Кохтла-Ярве, Валга или других маленьких населенных пунктах действительно больше проблем», - говорят они.

Хозяева квартир купили недвижимость по относительно невысоким ценам - где-то от 3000 до 5000 евро. Председатель товарищества настаивает на том, что дом не разрушается. Но жильцы с этим не согласны, несмотря на то, что заказанный Департаментом технадзора аудит не признал здание опасным. Однако квартирному товариществу необходимо заняться реновацией дома и усилить несущие конструкции.