Фото: этот дом недалеко от Таллинна сверкает, как ограненный алмаз

Находящийся совсем рядом с Таллинном, хотя и в волости Саку, солидный дом с нетерпением ждет нового хозяина, передает Kodustiil.
Пространственное решение хорошо продуманного дома выверено до мелочей. Двухэтажное здание спланировано так, чтобы семье было максимально комфортно. Светлый дом построен из высококачественных материалов, что обеспечивает хорошую теплоизоляцию и придает зданию солидный вид. Общая площадь дома составляет 284,2 квадратных метров.
Новый хозяин найдет на первом этаже дома прихожую, туалет, просторную кухню-гостиную, баню, кабинет и приятную террасу. На втором этаже расположены три спальни, самая большая из которых имеет собственную ванную комнату и гардеробную. Кроме того, на втором этаже есть просторный холл и туалет.
Участок огорожен забором, а ворота открываются автоматически. Двор ухоженный и освещенный. Въезд и тропинка выложены камнем. Общая площадь земельного участка составляет 22 800 м2.
Недвижимость находится в трех минутах езды на автомобиле от границы Таллинна. В час пик вы можете въехать в столицу не по Пярнускому шоссе, а по трассе Саку - Лаагри.
С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.