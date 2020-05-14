ФОТО ⟩ Стильный дом в Эльва в окружении пышного сада и на берегу озера

Трехэтажные частные дома встречаются не так часто. Один из таких домов расположен в живописнейшем месте - на берегу озера Вереви в Тартумаа, пишет Kodustiil.
Дом, отделенный от улицы высокой живой изгородью, расположен в самом привлекательном для жизни районе курортного городка Эльва. Общая площадь дома, который в 2008 году был капитально отремонтирован, составляет 280,8 м2, а общая площадь участка - 1488 м2.
В стильном доме шесть комнат. На первом этаже - прихожая, большой коридор, открытая кухня-гостиная, ванная комната и гараж. На втором этаже новый владелец найдет три отдельные комнаты и просторный холл с выходом на большой балкон.
На третьем этаже расположены еще две комнаты, балкон и туалет. В подвале дома находятся дровяная баня, комната отдыха, технические помещения и ванная комната с джакузи.
Участок с красивым садом расположен на берегу озера Вереви. На территории, кроме дома, находятся парник, сарай и садовый домик.
С подробностями предложения о продаже можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.ee.