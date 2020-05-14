ФОТО ⟩ Стильный дом в Эльва в окружении пышного сада и на берегу озера

Дом, отделенный от улицы высокой живой изгородью, расположен в самом привлекательном для жизни районе курортного городка Эльва. Общая площадь дома, который в 2008 году был капитально отремонтирован, составляет 280,8 м2, а общая площадь участка - 1488 м2.

Гостиная. ФОТО: KV.EE

В стильном доме шесть комнат. На первом этаже - прихожая, большой коридор, открытая кухня-гостиная, ванная комната и гараж. На втором этаже новый владелец найдет три отдельные комнаты и просторный холл с выходом на большой балкон.

Столовая. ФОТО: KV.EE

На третьем этаже расположены еще две комнаты, балкон и туалет. В подвале дома находятся дровяная баня, комната отдыха, технические помещения и ванная комната с джакузи.

Кухня. ФОТО: KV.EE

Участок с красивым садом расположен на берегу озера Вереви. На территории, кроме дома, находятся парник, сарай и садовый домик.

Ванная. ФОТО: KV.EE