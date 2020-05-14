Интервью ⟩ В деревню, в глушь, на помощь! Tule #maaleappi сводит работодателей с потенциальными работниками

Эти весна и лето надолго запомнятся сельскохозяйственным предпринимателям: эпидемия, кризис, жесткие ограничения для иностранных работников в самый ответственный момент... Как справиться в ситуации, созданной теми, к кому применима известная и меткая характеристика: «Мы не пашем, не сеем, не строим, мы гордимся общественным строем»? На помощь приходят гражданские инициативы.
Tule #maaleappi – именно такой проект, призванный свести воедино фермеров, оставшихся без работников; людей, которым как раз сейчас работа необходима, и тех неравнодушных добровольцев, которые просто хотят помочь. Rus.Postimees побеседовал с одним из инициаторов этого проекта Эвелин Сепп.
- Как родилась эта идея? Кто участвует в проекте?
- Идея родилась в конце марта у Рене Куульманна, после того как мы почти две недели просидели здесь в Эстонии в карантине, с настроением на нуле, когда уровень стресса зашкаливал, а люди уже были очень подавлены страхом и тревогой. То, что в деревне не хватает рабочих рук, а у хуторян и предпринимателей-фермеров настроение хуже некуда и неизвестности слишком много – ни для кого не новость. К началу апреля вырисовывались две стороны и четкая потребность свести людей вместе. С одной стороны, - предприниматели, которые должны были решить, вести ли скот на бойню и сколько теперь надо сеять и сажать, чтобы суметь убрать урожай своими силами. С другой – люди, которые сидели в неизвестности дома, причем зачастую без денег, или уже остались без работы и дохода. А также люди, у которых стало теперь намного больше времени и появилось желание сделать что-то полезное. Инициаторами идеи стали мы вдвоем, Рене Куульманн и я. Это чисто гражданская инициатива.
- Для кого она предназначена? Могут ли в ней участвовать, например, подростки младше 18 лет?
- Она предназначена для всех, кто хочет поработать в деревне и таким образом помочь какому-нибудь хуторянину и, в первую очередь, себе самому. Мы организовали несколько толок, помогли хуторянам найти кое-каких специалистов на работу и все больше комплектуем команд сезонных работников, которые будут работать на какой-нибудь ферме в течение 2-3 месяцев. Поначалу они будут сажать, потом пропалывать и, наконец, собирать урожай и т.п.
Возможности есть разные и потребности предпринимателей тоже. Если есть интерес, принять участие может и школьник, и человек, которому действительно нужна временная работа, за которую относительно хорошо платят.
- Вы уже можете похвастаться конкретными результатами?
- На сегодняшний день мы работаем примерно с 30 предприятиями, к нам присоединилось около 200 добровольцев со всей Эстонии, т.е. есть люди из каждого уезда, и по состоянию на сегодняшний день мы ищем более постоянного применения еще как минимум для 300 человек здесь, в Эстонии, которые готовы 2-3 месяца серьезно поработать где-то в деревне. Доля таких решений быстро увеличивается. Предприятия понимают, что в нашем фокусе не только мелкие хутора и работы на толоках, но мы можем быстро предложить хорошие решения взамен так называемой иностранной рабочей силе и изгнанным на родину сезонным работникам.
Я хочу подчеркнуть, что мы помогаем людям найти и временную оплачиваемую работу в деревне, и предлагаем деятельность в качестве добровольца, когда можно помогать кому-то на протяжении одного-двух дней, и это именно то, в чем мелкий хуторянин сейчас больше всего нуждается.
Есть работы, которые можно сделать для него совместными усилиями в порядке толоки, и это поможет нам самим стать лучше как общество, сохранить душевное и физическое здоровье, поддержать, замечать друг друга.
Например, на выходных 23-24 мая у нас в плане два хутора поменьше – один в Тартумаа и другой – в Ляэне-Вирумаа, про обе толоки можно узнать на страничке в Facebook Tule #maaleappi.
Важно, чтобы люди хотели работать и понимали, что деревенские работы осуществляются зачастую в очень разных погодных условиях, что это физически утомительно, а жилищные условия хоть и нормальные, но все же не совсем Hilton.
- Русскоязычные потенциальные работники уже нашли вас?
- Я вижу, что есть некоторые отдельные люди, но чутье подсказывает, что русскоязычные жители могли бы извлечь из нашей инициативы больше пользы, и им стоит найти нас и заполнить простую анкету, которую тоже можно найти в Фейсбуке.
- Интересующиеся из Ида-Вирумаа у вас тоже есть?
- Есть.
- Интерес работодателей высок?
- Он выражается в конкретных цифрах: сегодня мы работаем примерно с 30 различными предприятиями, которые просили прислать на помощь от 1 до 120 с лишним человек, но наш потенциал намного выше. Мы пытаемся найти работу на 2-4 месяца примерно для 300 с лишним человек, которые живут и работают здесь в Эстонии и которые мотивированы осуществлять сезонные работы именно в деревне – сажать растения, собирать клубнику и т.п. Надеюсь, что благодаря вашей помощи нас найдет, например, какой-нибудь более крупный фермер, выращивающий овощи, и мы сможем быть полезны и ему, и тому, кто ищет работу. А мелким производителям и хуторянам мы можем лучше помочь в формате толоки.
- К вам обращаются напрямую или вы сотрудничаете с Кассой по безработице?
- Мы не занимаемся бюрократией. Мы направляем все свои силы и свободное время на непосредственное общение с людьми и предприятиями. Мы делаем свое дело так быстро и так просто, насколько это возможно. Мы помогаем предприятиям найти работников, которые действительно сами этого хотят, а не тех, кого сзади подталкивает Касса по безработице или которым нужно сделать вид, что они очень хотят поехать работать в деревню. Не надо! Работа настоящая, потребность в рабочих руках тоже, так что не самое умное - делать вид и тратить время друг друга.
- Какой была обратная связь от предпринимателей? Они довольны работниками или, скорее, у новичков не хватает навыков и знаний?
- Это не такие сложные работы, чтобы после нормального инструктажа натворить дел. Важно, чтобы люди хотели работать и понимали, что деревенские работы осуществляются в деревне, на свежем воздухе, зачастую в очень разных погодных условиях, что это физически утомительно, а жилищные условия хоть и нормальные, но все же не совсем Hilton. Если ожидания адекватные, все стороны будут довольны друг другом. По крайней мере, до сих пор это было так.
- Вы видите у своей инициативы политический аспект или она чисто прагматическая?
- В нашей деятельности нет политического подтекста, скорее, мы помогаем политикам избежать сельскохозяйственного кризиса и неурожая, которые могут вызвать их непродуманные решения и действия.
Для нас это единственно возможный гражданский образ действия, который в достаточно скверной ситуации помогает каждому из нас и, тем самым, является достаточно прагматичным – мы пошли бы сами и призываем других прийти на помощь деревне.
- Как вы оцениваете перспективы эстонского сельского хозяйства?
- В широком плане у эстонского сельского хозяйства все в порядке. Я сама жду, чтобы государство было более последовательно и принципиально в руководстве сельскохозяйственной политикой. Чтобы оно не занималось мимикрией и популизмом. Если мы хотим быть страной экологичного сельского хозяйства, так давайте будем ею! Если мы хотим поддерживать инновации в сельском предпринимательстве, давайте сделаем это! Если мы ожидаем, что надежность поставок эстонских продуктов будет обеспечена, давайте сделаем это, а не будем морочить людей и устраивать мелкие политические склоки и т.д. В деревне нельзя заниматься странными вещами. Если у тебя полон хлев скота, ты должен быть на месте и каждый день задавать ему корм или доить его. Если у тебя посевная, надо сеять, потому что через неделю больше не будет смысла, а осенью нельзя будет надеяться на урожай. Все очень прагматично, просто и честно. А не так, что истина мерещится там, откуда дует ветер в данный момент.