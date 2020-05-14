Интервью ⟩ В деревню, в глушь, на помощь! Tule #maaleappi сводит работодателей с потенциальными работниками

Tule #maaleappi – именно такой проект, призванный свести воедино фермеров, оставшихся без работников; людей, которым как раз сейчас работа необходима, и тех неравнодушных добровольцев, которые просто хотят помочь. Rus.Postimees побеседовал с одним из инициаторов этого проекта Эвелин Сепп.

- Как родилась эта идея? Кто участвует в проекте?

- Идея родилась в конце марта у Рене Куульманна, после того как мы почти две недели просидели здесь в Эстонии в карантине, с настроением на нуле, когда уровень стресса зашкаливал, а люди уже были очень подавлены страхом и тревогой. То, что в деревне не хватает рабочих рук, а у хуторян и предпринимателей-фермеров настроение хуже некуда и неизвестности слишком много – ни для кого не новость. К началу апреля вырисовывались две стороны и четкая потребность свести людей вместе. С одной стороны, - предприниматели, которые должны были решить, вести ли скот на бойню и сколько теперь надо сеять и сажать, чтобы суметь убрать урожай своими силами. С другой – люди, которые сидели в неизвестности дома, причем зачастую без денег, или уже остались без работы и дохода. А также люди, у которых стало теперь намного больше времени и появилось желание сделать что-то полезное. Инициаторами идеи стали мы вдвоем, Рене Куульманн и я. Это чисто гражданская инициатива.

- Для кого она предназначена? Могут ли в ней участвовать, например, подростки младше 18 лет?

- Она предназначена для всех, кто хочет поработать в деревне и таким образом помочь какому-нибудь хуторянину и, в первую очередь, себе самому. Мы организовали несколько толок, помогли хуторянам найти кое-каких специалистов на работу и все больше комплектуем команд сезонных работников, которые будут работать на какой-нибудь ферме в течение 2-3 месяцев. Поначалу они будут сажать, потом пропалывать и, наконец, собирать урожай и т.п.

Возможности есть разные и потребности предпринимателей тоже. Если есть интерес, принять участие может и школьник, и человек, которому действительно нужна временная работа, за которую относительно хорошо платят.

- Вы уже можете похвастаться конкретными результатами?

- На сегодняшний день мы работаем примерно с 30 предприятиями, к нам присоединилось около 200 добровольцев со всей Эстонии, т.е. есть люди из каждого уезда, и по состоянию на сегодняшний день мы ищем более постоянного применения еще как минимум для 300 человек здесь, в Эстонии, которые готовы 2-3 месяца серьезно поработать где-то в деревне. Доля таких решений быстро увеличивается. Предприятия понимают, что в нашем фокусе не только мелкие хутора и работы на толоках, но мы можем быстро предложить хорошие решения взамен так называемой иностранной рабочей силе и изгнанным на родину сезонным работникам.