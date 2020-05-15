Фото и видео ⟩ Жители приграничья: теперь мы можем жить по-человечески!

Валгасец Айме, который заправлялся топливом на заправочной станции LN в Валке, сказал, что он был обеспокоен закрытием границы. До этого он ездил в Латвию каждый день. «Я пенсионер, в Латвии все дешевле. Продукты питания, промышленные товары, бензин. Почему я должен покупать дорого, почему в Эстонии все так дорого? Хорошо, мы были на замке два месяца, не страшно, просто неприятно.. Я гуляю с собаками в латвийских лесах, все леса в Эстонии вырублены».

Заправка автомобиля в Латвии действительно окупается на данный момент: литр бензина 95 на АЗС LN стоил в пятницу утром 1,017 евро. Поскольку при оплате наличными предусмотрена скидка, литр будет стоитьт и вовсе меньше евро. В то же время, другой житель Валга, Энн, который заправлялся там же, сказал, что с нетерпением ждал пятницы. «Мы можем снова жить как люди. Пиво стоит 58 копеек, бери сколько хочешь. У нас больше евро, что за жизнь, если пенсионер должен покупать такой дорогой бензин. Я все время покупал здесь, я не поддерживал Эстонскую Республику ни одной копейкой. Я все покупаю в Латвии, даже хлеб ».

Андрес, который приехал из Тарту, в больших количествах накупил алкоголя. По его словам, закрытие границы не вызвало у него никаких проблем, он посещает Латвию раз в квартал. "У нас есть запас на несколько месяцев, на неделю не покупаем. Просто вышел из дома, до сих пор все было закрыто".

Еще больше людей, казалось, было в нескольких сотнях метров, на заправочной станции Virši-A , где за литр бензина 95 пришлось заплатить 1,044 евро.

Добраться до стоянки торгового центра Walk, где продаются строительные, продовольственные и садовые товары, было довольно сложно.

Житель Валга Хейло Рейнхольд, который покупал рыбу перед Walk, сказал, что раньше раз в неделю ходил в одно и то же место за покупками. Помимо прочего, он закупает там строительные материалы. «Например, в Валга я нигде не могу купить такую вкусную копченую рыбу. Точно так же и водостойкая фанера - ее не найти нигде в Эстонии».

Вентс Армандс Крауклис, председатель приходской думы Валки, который утром посетил магазин Alko1000 и купил там пиво Cimze, сказал, что открытие границы для латышей так же важно, как и для эстонцев. «Многие ждали возможности поехать в Валга. Наша семья планирует сегодня купить суши в ресторане Valga. Многие покупают продукты в Selver, некоторые продукты не продаются на латвийской стороне. Это очень важно для обеих сторон. Для многих чрезвычайная ситуация вызвала повседневные проблемы, а не только экономические. Это как конец кошмара для многих".

Крауклис добавил, что до настоящего времени в Валке было три положительных теста на коронавирус, но ни один из пациентов не находится в тяжелом состоянии и проходит лечение в домашних условиях. Болезнь дошла до Валки из Риги и Валмиеры. По словам главы местного самоуправления, закрытие границы между городами-побратимами не было практическим решением.

«Закрытие вызвало много проблем для людей и было очень плохим шагом для местной экономики. Если вы умны и думаете о том, что делаете, не имеет значения, на какой стороне границы вы находитесь. Я понимаю, почему была закрыта граница, но это было скорее политическое решение, чем практическое», - добавил Крауклис.