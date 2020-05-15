Wolt готовится к надвигающемуся кризису: компания привлекла 100 млн евро

«Несмотря на то, что Wolt сейчас силен, мы должны быть готовы к тому, что произойдет, когда глобальный экономический кризис сильно ударит по нам и спрос на наши услуги значительно снизится. Мы приняли взвешенное решение противостоять кризису, привлекая новое финансирование, а не обращаясь за государственной помощью. Без глобального кризиса мы не смогли бы привлечь финансирование, но мы обязаны сделать все возможное, чтобы быть рядом с нашими сотрудниками и партнерами», - сказал Мики Кууси, генеральный директор Wolt.

Почти ровно год назад Wolt привлекал финансирование в последний раз, тогда планировалось сосредоточить усилия на росте, маркетинге и наборе новых людей. За это время было обслужено 5 миллионов заказчиков в 22 разных странах.

Рабочая сила Wolt выросла за год с 450 работников до тысячи.

По словам Кууси, начало пандемии означало, что в некоторых странах, где они работают, их услуга была названа «необходимой», потому что доставка еды домой в сотрудничестве с ресторанами и курьерами дала многим людям возможность остаться дома и предотвратить распространение вируса.

«В то же время это протянуло спасительную соломинку ресторанам, которые больше не могли принимать гостей на месте, и дало курьерам возможность обслуживать в то время, когда многие отрасли были в затруднении», - сказал он.

«К нашей ответственности не следует относиться легкомысленно. С одной стороны, мы наблюдали увеличение количества заказов на многих рынках, но с другой стороны, мы должны помнить, что предстоящие времена также крайне неясны для нас, потому что мы, вероятно, движемся к глобальной рецессии», - сказал Кууси.

Именно к этому неопределенному будущему компания хочет подготовиться и быть уверенной, что она будет сильной в течение следующих 2-3 лет и далее.