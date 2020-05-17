УЕФА нацелился завершить европейский сезон в августе

Подразумевается, что в отчетном месяце должны быть доиграны не только национальные чемпионаты, но и европейские клубные турниры: Лига чемпионов и Лига Европы. Проведение их финалов ожидается в конце августа.

Глава УЕФА Александер Чеферин называет такой расклад реальным.

"Я уверен, что мы сможем завершить европейский сезон", - заявил он.

Чеферин также выразил надежду, что большинство национальных лиг завершат свои чемпионаты. Пока же известно, что досрочно завершены чемпионаты в Нидерландах, Бельгии и Франции. В субботу возобновился турнир в Бундеслиге. Возобновление чемпионата Российской премьер-лиги ожидается 21 июня.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов нынешнего сезона, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса, планируется провести 29 июля, финал Лиги Европы – 26 июля. А 31 июля должны завершиться национальные чемпионаты.