Минэкономики обещает вскоре разрешить возобновление полетов между Эстонией и Данией

Таави Аас накануне, в воскресенье подписал распоряжение, которое с понедельника запрещает авиарейсы в Соединенное Королевство, Швецию, Бельгию, Данию, Турцию, Беларусь и Россию, поскольку в этих странах высокий риск заражения коронавирусом.

Вместе с тем, он тогда же отметил, что хотя министерство включило и Данию в список запрещенных к полетам стран, по прогнозам эпидемиологическая ситуация в этой стране в ближайшие дни может наладиться в такой степени, что можно будет возобновить авиасообщение с ней.

«Как я вчера и сказал, ситуация с распространением вируса в Дании взята под контроль и на сегодня улучшается. Но я еще раз подчеркиваю, что разрешая полеты в Данию, мы должны исходить из реальной ситуации, а не из прогнозов на будущее. Это действует в отношении и других стран», - отметил Аас.

Он добавил, что хотя рейс в понедельник отменила сама авиакомпания, он надеется, что уже в ближайшие дни первые самолеты смогут взять курс на Копенгаген. «В Эстонии распространение вируса благодаря всеобщим усилиям на данный момент взято под контроль, попытаемся сделать все для того, чтобы так было и дальше», - сказал Аас.