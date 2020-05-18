Чрезвычайное сообщение ⟩ Распоряжение правительства, связанное с карантином для лиц с коронавирусом, а также для лиц, проживающих с ними или постоянно пребывающих в том же месте жительства

На основании ч. 3 ст. 27 Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними», а также учитывая положения п. 1 и 2 ч. 1 и ч. 6 той же статьи, ввести требования по пребыванию лиц на карантине с целью предупреждения и пресечения распространения за пределы очага заболевания коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19:

1. Лицам с диагнозом коронавирусная инфекция СOVID-19 запрещено с момента диагностирования до выздоровления покидать свое место жительства или место постоянного пребывания. Под местом жительства и местом постоянного пребывания подразумевается также место предоставления услуг убежища и приюта. Решение о выздоровлении лица принимает врач.

2. Введенное пунктом 1 ограничение не действует, если лица получили распоряжение работника здравоохранения или чиновника полиции покинуть место жительства или место постоянного пребывания, либо в экстренном случае, если существует угроза для жизни или здоровья лиц.

3. Лицам, проживающим вместе с указанными в пункте 1 лицами или постоянно находящимися в том же месте пребывания, запрещено покидать место жительства или пребывания, за исключением случаев, когда у них отсутствуют симптомы вируса, вызывающего заболевание COVID-19, и имеются следующие обстоятельства:

1) если они являются медицинскими работниками или лицами, выполняющими общественное задание, с целью исполнения своих трудовых обязанностей, если лица внимательно следят за состоянием своего здоровья и выполняют введенные Правительством Республики и Департаментом здоровья меры по предотвращению возможного распространения инфекционного заболевания;

2) если они получают вблизи от места жительства или места пребывания все необходимое для повседневной жизни по причине того, что иным образом это невозможно, и если выполняют все меры по предотвращению возможного распространения инфекционного заболевания;

3) если в месте жительства и месте пребывания исключен любой контакт с лицом, которому был поставлен диагноз коронавирусная инфекция СOVID-19;

4) для пребывания на улице, если они выполняют все меры по предотвращению возможного распространения инфекционного заболевания;

5) если лица получили указанное в пункте 2 распоряжение.

4. Надзор за исполнением установленных распоряжением требований осуществляет Департамент здоровья, привлекая при необходимости Департамент полиции и пограничной охраны в порядке административного сотрудничества.

5. Владельцам средств массовой информации опубликовать распоряжение.

6. Распоряжение вступает в силу 18 мая 2020 года и действительно до 1 июля 2020 года.

При издании распоряжения учитывалось обстоятельство, что на основании ч. 2 ст. 2 Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними» болезнь COVID-19 отвечает признакам нового опасного инфекционного заболевания, поскольку COVID-19 является заболеванием с высокой контагиозностью, быстро распространяется, может протекать в тяжелой форме или иметь летальные последствия. Также отсутствует или недоступно эффективное лечение заболевание и распространение заболевания может превысить мощности больниц. Требования, меры и ограничения, вводимые распоряжением, повлекут за собой существенное общественное и экономическое влияние.

Настоящим распоряжением устанавливаются направленные на защиту жизни и здоровья людей и доминирующего общественного интереса требования по пребыванию на карантине, необходимые для пресечения распространения вирусного заболевания. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая будет опубликована на домашней странице Правительства Республики.

В случае невыполнения надлежащим образом мер по предотвращению распространения инфекционного заболевания, применяются средства административного принуждения, указанные в ч. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка. В соответствии с ч. 4 ст. 23 Закона об охране правопорядка размер административного штрафа составляет 9600 евро. Административный штраф, целью которого является принуждение к соблюдению требований, мер и ограничений, введенных распоряжением, а также предотвращение распространения инфекционного заболевания, может выписываться повторно.

Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.

Юри Ратас

Премьер-министр

Таймар Петеркоп