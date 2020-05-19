Коронавирус обнаружен у восьми жителей Эстонии

За последние сутки в Эстонии был проанализировано 1258 тестов на вирус SARS-CoV-2, из которых восемь, то есть 0,6%, показали положительный результат.
По данным Регистра народонаселения, пять положительных тестов было зафиксировано в Харьюмаа (четыре из них в Таллинне), и по одному в Ида-Вирумаа, Пярнумаа и Ляэнемаа. Еще один тест, который 17 мая показал положительный результат, передвинут в статистику за 18 мая, из-за чего вчерашнее количество положительных тестов уменьшилось на один (с десяти до девяти).
По состоянию на утро 19 мая, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 44 пациента, трое из них находятся на искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день из больниц выписано 298 человек, закончено 309 случаев болезни.
К настоящему моменту выздоровели 1458 человек. Случаи болезни 938 человек завершены (64,3%). В случае 520 человек (35,7%) с момента получения положительного теста прошло более 28 дней и они не находятся на больничном лечении.
За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 64 человек.
В Эстонии в общей сложности сделано более 71 000 тестов, из них 1791, т.е. 2,5 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.
Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.
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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.
Департамент здоровья напоминает, что и после окончания чрезвычайного положения нужно быть внимательными в отношении как COVID-19, так и других вирусных заболеваний: важно соблюдать как гигиену рук, социальную дистанцию, так и в случае болезни оставаться дома – кроме того, что заболевший человек, находящийся на работе, в школе и в других местах, заражает других, у него могут также появиться осложнения, обусловленные вирусным заболеванием. При появлении симптомов заболевания следует остаться дома и позвонить своему семейному врачу.