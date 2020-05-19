Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум и грозит выходом США из организации

"14 апреля 2020 года я приостановил выделение средств Всемирной организации здравоохранения до завершения расследования моей администрации в отношении ее провальных мер в ответ на вспышку COVID-19. Данное разбирательство подтвердило многие серьезные опасения, о которых я заявлял в прошлом месяце, а также выявило другие, которые ВОЗ следует рассмотреть, в особенности настораживающее отсутствие независимости от Китайской Народной Республики", - говорится в письме.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

Критика ВОЗ со стороны Трампа

По словам Трампа, ВОЗ проигнорировала заслуживающие доверие сообщения о вспышке нового вируса в Ухане в начале декабря 2019 года или даже раньше. Кроме того, организация не провела независимого расследования после появления данных, расходившихся с официальной позицией Китая. Трамп также утверждает, что в ВОЗ уже в конце прошлого года знали о степени опасности, которую представляет новый коронавирус, но организация решила не делиться этой информацией с остальным миром.

Американский президент призвал ВОЗ доказать свою независимость от Китая. Он также указал, что администрация США уже начала консультации с организацией о возможностях ее реформирования. "Однако меры нужно предпринять быстро. Мы не можем терять время… Я не могу позволить, чтобы доллары американских налогоплательщиков продолжали финансировать организацию, которая в своем нынешнем состоянии столь явно не служит интересам Америки", - резюмирует Трамп.

Решение президента США о приостановке платежей ВОЗ вызвало резкую критику во всем мире. Ее поддержали и эксперты американской системы здравоохранения. Трамп обвиняет ВОЗ в том, что она слишком дружественно настроена по отношению к Китаю. По его мнению, организация поддерживала кампанию КНР по дезинформации и тем самым содействовала значительно более широкому распространению пандемии коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.