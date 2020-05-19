Спасательный департамент возвращается к обычному ритму работы, возобновляется прием инспекторов

Завершили работу штабы Спасательного департамента, также прекратили работу руководители по чрезвычайному положению – руководители региональных спасательных центров и Сааремаа.

В первую очередь в урезанном объеме начнут работу по домашнему консультированию спасатели и продолжатся услуги по контролю Бюро надзора за пожарной безопасностью.

Генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару заверил, что и во время чрезвычайного положения Спасательный департамент не делал послабления в своей работе, направленной на безопасность общества.

«Мы продолжили делать свою работу, которая обеспечивает безопасность – спасательные операции и операции по разминированию, а также консультирование в области строительного аудита и надзор», - рассказал Куно Таммеару. «Вдобавок мы помогали местным самоуправлениям, больнице Курессааре и штабу Департамента здоровья в решении кризиса и поддерживали другие государственные учреждения и всех нуждающихся необходимой логистикой. Кроме того, как наши профессиональные, так и добровольные спасатели стали поддержкой полиции в свыше чем 4500 патрулей, связанных с разъяснительной работой по ограничениям, а десятки работников Спасательного департамента в качестве волонтеров обслуживали звонки по инфотелефону 1247, потому что именно сотрудничество делает нас сильнее в плане противодействия кризисным ситуациям», - добавил генеральный директор Спасательного департамента.

С началом действия чрезвычайного положения Спасательный департамент приостановил домашние консультирования и прием инспекторов по надзору за пожарной безопасностью, были прекращены и экскурсии в здания спасательных команд и другие мероприятия, которые подразумевали сборы большого количества людей.

Начиная с 18 мая возобновится оказание услуг по надзору за пожарной безопасностью и в урезанном виде домашние консультирования, которые будут проводиться только в случае крайней необходимости. Кроме того, разумеется, спасатели не станут ходить к людям из группы риска по заболеваниям. При домашнем консультировании будут соблюдаться все правила по дистанции и гигиене, кроме того, у людей всегда есть право отказаться от консультации.

Будет двигаться дальше и проект «Сделаем дома безопасными», который и так не прекращался, но теперь придет к стадии начала непосредственных работ.

При необходимости продолжится контроль по химической и пожарной безопасности, исключая те здания, которые закрыты из-за распространения вируса.

Приемы инспекторов продолжатся, прежде всего, с использованием возможностей удаленного общения, которое практиковалась и во время чрезвычайного положения. Если данного метода не будет достаточно, то станет возможным также очная встреча при соблюдении всех необходимых мер и с учетом ограничений. Самый быстрый способ связаться с инспектором – электронное письмо.

По-прежнему инспектора, занимающиеся безопасностью в строительной сфере, будут осуществлять проверки и выдавать разрешения на использование. Эти разрешения будут рассматриваться в том случае, если эта деятельность не повышает риски распространения вируса. Ни одно разрешение не останется без рассмотрения, если эти риски отсутствуют.