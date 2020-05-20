В России число выписанных за сутки пациентов впервые больше, чем новых случаев COVID-19

В России число выписанных после лечения от коронавируса за сутки впервые превысило число заболевших, сообщает NEWSru со ссылкой на Telegram-канал федерального оперативного штаба. Выявлено 8764 новых случаев COVID-19 в 84 регионах, 9262 человека выписано. Также за сутки скончались 135 человек.
Всего в стране выявлено 308 705 заболевших в 85 регионах и 2972 умерших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 85 392 человек. В Москве отмечено 2699 новых случаев коронавируса - это минимум с конца апреля. В Московской области прирост заболевших составил 903 человека. В тройку вырвался Красноярский край, где за сутки прибавилось 504 новых случая заражения.
Статистика по другим регионам:
Санкт-Петербург - 455
Нижегородская область - 257
Ростовская область - 139
Ярославская область - 135
Свердловская область - 135
Калужская область - 118
Брянская область - 110
Тульская область - 98
Самарская область - 98
Рязанская область - 92
Саратовская область - 92
Краснодарский край - 91
Республика Дагестан - 90
Республика Башкортостан - 88
Тамбовская область - 85
Волгоградская область - 84
Курская область - 82
Липецкая область - 79
Новосибирская область - 77
Ленинградская область - 75
Республика Татарстан - 75
Челябинская область - 74
Чувашская Республика - 73
Республика Северная Осетия - 72
Пензенская область - 72
Белгородская область - 67
Владимирская область - 66
Кабардино-Балкарская Республика - 66
Омская область - 65
Республика Адыгея - 64
Ульяновская область - 64
Ханты-Мансийский АО - 63
Смоленская область - 60
Ставропольский край - 59
Республика Тыва - 56
Астраханская область - 55
Хабаровский край - 55
Пермский край - 53
Орловская область - 49
Иркутская область - 48
Ивановская область - 47
Республика Саха (Якутия) - 46
Республика Ингушетия - 44
Кировская область - 44
Приморский край - 44
Оренбургская область - 42
Республика Бурятия - 42
Тюменская область - 40
Алтайский край - 40
Республика Марий Эл - 37
Республика Мордовия - 34
Тверская область - 33
Калининградская область - 32
Ямало-Ненецкий АО - 32
Мурманская область - 30
Амурская область - 30
Республика Хакасия - 28
Архангельская область - 25
Вологодская область - 25
Республика Калмыкия - 23
Камчатский край - 21
Воронежская область - 20
Забайкальский край - 20
Чеченская Республика - 19
Костромская область - 16
Республика Коми - 12
Карачаево-Черкесская Республика - 12
Томская область - 12
Новгородская область - 10
Псковская область - 10
Еврейская АО - 10
Кемеровская область - 9
Республика Карелия - 8
Удмуртская Республика - 6
Магаданская область - 5
Республика Крым - 4
Севастополь - 4
Курганская область - 3
Ненецкий АО - 1
Республика Алтай - 1
Сахалинская область - 1