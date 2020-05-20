Ср, 20.05.2020
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В России число выписанных за сутки пациентов впервые больше, чем новых случаев COVID-19

Москва.

ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

В России число выписанных после лечения от коронавируса за сутки впервые превысило число заболевших, сообщает NEWSru со ссылкой на Telegram-канал федерального оперативного штаба. Выявлено 8764 новых случаев COVID-19 в 84 регионах, 9262 человека выписано. Также за сутки скончались 135 человек.

Всего в стране выявлено 308 705 заболевших в 85 регионах и 2972 умерших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 85 392 человек. В Москве отмечено 2699 новых случаев коронавируса - это минимум с конца апреля. В Московской области прирост заболевших составил 903 человека. В тройку вырвался Красноярский край, где за сутки прибавилось 504 новых случая заражения.

Статистика по другим регионам:

Санкт-Петербург - 455

Нижегородская область - 257

Ростовская область - 139

Ярославская область - 135

Свердловская область - 135

Калужская область - 118

Брянская область - 110

Тульская область - 98

Самарская область - 98

Рязанская область - 92

Саратовская область - 92

Краснодарский край - 91

Республика Дагестан - 90

Республика Башкортостан - 88

Тамбовская область - 85

Волгоградская область - 84

Курская область - 82

Липецкая область - 79

Новосибирская область - 77

Ленинградская область - 75

Республика Татарстан - 75

Челябинская область - 74

Чувашская Республика - 73

Республика Северная Осетия - 72

Пензенская область - 72

Белгородская область - 67

Владимирская область - 66

Кабардино-Балкарская Республика - 66

Омская область - 65

Республика Адыгея - 64

Ульяновская область - 64

Ханты-Мансийский АО - 63

Смоленская область - 60

Ставропольский край - 59

Республика Тыва - 56

Астраханская область - 55

Хабаровский край - 55

Пермский край - 53

Орловская область - 49

Иркутская область - 48

Ивановская область - 47

Республика Саха (Якутия) - 46

Республика Ингушетия - 44

Кировская область - 44

Приморский край - 44

Оренбургская область - 42

Республика Бурятия - 42

Тюменская область - 40

Алтайский край - 40

Республика Марий Эл - 37

Республика Мордовия - 34

Тверская область - 33

Калининградская область - 32

Ямало-Ненецкий АО - 32

Мурманская область - 30

Амурская область - 30

Республика Хакасия - 28

Архангельская область - 25

Вологодская область - 25

Республика Калмыкия - 23

Камчатский край - 21

Воронежская область - 20

Забайкальский край - 20

Чеченская Республика - 19

Костромская область - 16

Республика Коми - 12

Карачаево-Черкесская Республика - 12

Томская область - 12

Новгородская область - 10

Псковская область - 10

Еврейская АО - 10

Кемеровская область - 9

Республика Карелия - 8

Удмуртская Республика - 6

Магаданская область - 5

Республика Крым - 4

Севастополь - 4

Курганская область - 3

Ненецкий АО - 1

Республика Алтай - 1

Сахалинская область - 1

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