Ср, 20.05.2020
Если больно Швеции, больно и нам, и нет большой пользы оттого, что у нас вирус взят под контроль и мы открыты, а в Швеции все совсем по-другому. Трийн Оппи

График ⟩ Экономика стран Восточной Европы падает

Экономическое падение Восточной Европы.

ФОТО: Pm

Согласно прогнозу Европейской комиссии, экономика дюжины восточноевропейских стран, являющихся членами ЕС, сократится в этом году на 6,9 процента - прогноз снижения ВВП Эстонии является средним. В следующем году экономика стран региона, как ожидается, восстановится на 6,1 процента, пишет Postimees.

Экономика восточноевропейских стран сильно зависит от автомобильной промышленности и экспорта и, как правило, росла быстрее, чем «старые» государства-члены. Таким образом, это во многом зависит от судьбы Германии, двигателя европейской экономики.

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