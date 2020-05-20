График ⟩ Экономика стран Восточной Европы падает

Согласно прогнозу Европейской комиссии, экономика дюжины восточноевропейских стран, являющихся членами ЕС, сократится в этом году на 6,9 процента - прогноз снижения ВВП Эстонии является средним. В следующем году экономика стран региона, как ожидается, восстановится на 6,1 процента, пишет Postimees.