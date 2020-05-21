Коронавирус диагностирован еще у шести жителей Эстонии

По данным Регистра народонаселения, три положительных теста было зафиксировано в Харьюмаа (два из них в Таллинне) и два в Пярнумаа. В одном случае уезд неизвестен.

По состоянию на утро 21 мая, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 37 пациентов, двое из них находятся на искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день из больниц выписано 311 человек, закончено 322 случая болезни.

К настоящему моменту выздоровели 1488 человек. Случаи болезни 963 человек завершены (64,7%). В случае 525 человек (35,3%) с момента получения положительного теста прошло более 28 дней и они не находятся на больничном лечении.

За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 64 человек.

В Эстонии в общей сложности сделано более 73 000 тестов, из них 1800, т.е. 2,4 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.