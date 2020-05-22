Мошенники взялись за эстонские стартапы: будьте осторожны!

Адвокат Кати Пино из адвокатского бюро Hedman Partners привела в пример недавний случай из практики. «С основателем одного стартапа связался иностранный инвестор, казалось бы, надежный, который захотел инвестировать в стартап большую сумму. Первоначальный анализ его бэкграунда показал, что речь идет о человеке, который ранее очень активно инвестировал в стартапы», - рассказывает Пино.

В ходе переговоров общение с инвестором перешло на общение с финансовым консультантом, а поскольку речь идет о совершенно обычной процедуре, то у стартапа подозрений не возникло. Финансовый консультант захотел увидеть черновик договора, который и отправил основатель стартапа. После чего, события начали развиваться неожиданным образом.

«После отправки договора, основатель получил ответ, что условия подходят и договор можно подписывать. Однако помимо обычных запросов о разных данных, попросили также прислать копию паспорта основателя стартапа, чтобы «легализовать» договор», - описывает адвокат.

Основатель не понял, о какой легализации идет речь и спросил об этом у финансового консультанта инвестора. На что ему ответили, что легализация стоит 1000 евро и инвестицию можно будет совершить только после уплаты этой суммы. Факт, что для заключения договора требовалось заплатить тысячу евро, заставило стартап начать сомневаться.

Основательная проверка бэкграунда инвестора показала, что источник, с которым стартап общался в электронном виде, прячется посредством серверов в России, Германии, Бразилии, а человек, представившийся инвестором, - мошенник. «Инвестор, которым претворился мошенник, оказался вместе с членами семьи жертвой кражи личности», - поясняет Пино.

К счастью, стартапу удалось избежать участи стать жертвой мошенничества. Поэтому адвокат Пино советует всем компаниям, и особенно стартапам, быть внимательными и осторожными и очень хорошо проверять инвесторов.

Что же такое легализация?

Легализация является международно признанным доказательством подлинности публичного документа. Легализуются только публичные документы, и, следовательно, невозможно легализовать инвестицию, поскольку это документ о частной сделке.

Публичный документ следует легализовать только в случае, если его хотят использовать в государстве, которое не присоединилось к конвенции об отмене требований легализации иностранных официальных документов. На данный момент к конвенции присоединились 119 государств, в том числе страны ЕС. Список можно найти здесь.