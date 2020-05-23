Повлияли скандалы в Кохтла-Ярве: в Нарве вместо одной построят две государственных гимназии

Новая гимназия в Нарве для учеников из русских школ будет рассчитана на 480 человек, а эстонская гимназия - в первую очередь на учеников двух школ: эстонской и Ваналиннаской государственной.
Министерство образования и науки предложило городу поменять планы и построить вместо одной две гимназии, причем одна из них должна быть полностью на эстонском языке, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
Город поддержал эту идею и внес свои дополнительные предложения. "Мы со своей стороны предложили там же, рядышком, построить новый эстонский детский сад и объединить его с эстонской гимназией в один комплекс", - говорит мэр Нарвы Алексей Евграфов.
На фоне скандалов, связанных с госгимназией в Кохтла-Ярве, в Нарве также нарастало недовольство эстонской общины и новое решение министерства стало своего рода компромиссом.