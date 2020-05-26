Вт, 26.05.2020
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Юри Ратас предлагает разрешить театрам заполнять свои залы на 50 процентов

Юри Ратас.

ФОТО: Konstantin Sednev

Премьер-министр Юри Ратас предложил изменить действующие в отношение эстонских театров ограничения: если сейчас в залах одновременно могут находиться до 50 человек, то Ратас предлагает разрешить заполнять их на 50 процентов от максимально возможной вместимости, но с соблюдением правила 2+2.

По словам Юри Ратаса, правительство обсудит его предложение в четверг, передает Rus.ERR.

А вот скорое открытие ночных клубов премьер не поддерживает. «Такие открытия могли бы состояться в начале июля, не раньше. Сегодня еще нет решения о том, когда откроются ночные клубы, развлекательные заведения для взрослых и кальянные, но, скорее, это произойдет в июле», - сказал премьер-министр.

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