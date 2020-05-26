Юри Ратас предлагает разрешить театрам заполнять свои залы на 50 процентов

А вот скорое открытие ночных клубов премьер не поддерживает. «Такие открытия могли бы состояться в начале июля, не раньше. Сегодня еще нет решения о том, когда откроются ночные клубы, развлекательные заведения для взрослых и кальянные, но, скорее, это произойдет в июле», - сказал премьер-министр.