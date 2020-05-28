Жители Эстонии готовы потратить на ремонт ванной меньше тысячи евро, но этого не хватит

Менеджер по маркетингу Credit24 Анника Парм сказала, что весной люди проявляют больше активности, стремясь привести дом в порядок. «В апреле в сотрудничестве с Nordstat и Dentsu Aegis мы провели опрос, который показал, что большинство респондентов (33%) планируют приобрести в ближайшее время товары для дома. Это понятно и ожидаемо, ведь помимо прочего весной часто ведутся ремонтные работы, готовиться к которым начинают уже зимой», – отметила Анника Парм.

Наибольший интерес респонденты проявили к ремонту санузлов. «Средняя сумма, которую люди хотят потратить на такой ремонт, составляет 870 евро», – сказала Парм.

В то же время, ремонт ванной комнаты требует гораздо большего вложения, сумма в среднем составляет 2140 евро. «Стоимость ремонта ванной комнаты увеличивается, если требуется замена сантехники. Новая душевая кабина или ванна, смеситель – все это требует серьезных затрат, тогда как для гостиной или спальни зачастую достаточно перекрасить стены», – объяснила она.