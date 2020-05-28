Жители Эстонии готовы потратить на ремонт ванной меньше тысячи евро, но этого не хватит

Весна и лето – традиционное время домашнего ремонта. Большинство людей хотят отремонтировать ванную комнату, в среднем они готовы потратить на это 870 евро. В то же время, согласно проведенному Credit24 краткому исследованию, средняя сумма расходов на ремонт ванной комнаты составляет 2140 евро.
Менеджер по маркетингу Credit24 Анника Парм сказала, что весной люди проявляют больше активности, стремясь привести дом в порядок. «В апреле в сотрудничестве с Nordstat и Dentsu Aegis мы провели опрос, который показал, что большинство респондентов (33%) планируют приобрести в ближайшее время товары для дома. Это понятно и ожидаемо, ведь помимо прочего весной часто ведутся ремонтные работы, готовиться к которым начинают уже зимой», – отметила Анника Парм.
Наибольший интерес респонденты проявили к ремонту санузлов. «Средняя сумма, которую люди хотят потратить на такой ремонт, составляет 870 евро», – сказала Парм.
В то же время, ремонт ванной комнаты требует гораздо большего вложения, сумма в среднем составляет 2140 евро. «Стоимость ремонта ванной комнаты увеличивается, если требуется замена сантехники. Новая душевая кабина или ванна, смеситель – все это требует серьезных затрат, тогда как для гостиной или спальни зачастую достаточно перекрасить стены», – объяснила она.
Второе место по популярности после ремонта ванной занимает ремонт детской комнаты и спальни. «Ответы показали, что люди предпочитают косметические обновления капитальному ремонту квартиры. Это объясняется тем фактом, что многие работы можно выполнять самостоятельно, не нанимая специалистов, – сказала Парм. – Безусловно, на это повлияло и чрезвычайное положение, ведь люди проводили дома больше времени и могли посвятить его тем ремонтным работам, до которых раньше не доходили руки».