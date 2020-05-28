Кольцо на перекрестке улиц Пушкина и Мальми в Нарве хотят заменить на кольцо, но более правильное

Перестройка очень широкого и мало загруженного перекрестка улиц Креэнхольми и Йоала в кольцевой не вызывала больших дискуссий. Новый кольцевой перекресток около вокзала, который в рамках проекта строительство велосипедных дорожек в Нарве также был переделан в кольцевой с помощью пластиковых ограждений, вызвал шквал критики, при этом водители на нем массово нарушали правила. Его несколько раз переделывали, и, в конце концов, новая развязка “прижилась”.

Такое же “пластиковое” кольца на перекрестке Пушкина и Мальми у центральной аптеки вызывает споры до сих пор. В январе перекресток обсуждали на совместном заседании сразу три комиссии Нарвского городского собрания, которые решили, что нужно заказать два варианта проекта - с кольцом и со светофорами.

Управа, однако, поручила взвесить оба варианта проектировщику, который выбрал кольцевой перекресток.

Как сообщил Департамент городского хозяйства, в феврале специалисты подсчитали, сколько машин и в каких направлениях пересекает перекресток. Получилось 793 машины в час, большинство из которых движутся по ул. Пушкина. По мнению проектировщика, который опирался на методику Таллиннского технического университета, это слишком мало для установки светофоров - водителям придется долго стоять на красный сигнал светофора на полупустом перекрестке.

Проблема в том, что отвечающее стандартам кольцо в существующий перекресток не помещается.

Чтобы решить эту проблему, проектировщик решил сузить тротуары и отодвинуть от кольца пешеходный переход по нечетной стороне улицы Пушкина, а также сдвинуть в сторону велосипедно-пешеходную дорожку на четной стороне улицы.

Чтобы перекресток могли проезжать автобусы и грузовые автомобили, центральную часть кольца проектировщик решил сделать переезжаемой - с бордюром высотой всего три сантиметра.

Перед въездом на новое кольцо на улице Пушкина запланированы также островки безопасности, из-за чего полосы для движения автомобилей станут более узкими. Эти меры, как, собственно, и появление кольца, призваны замедлить скорость транспортного потока на улице Пушкина и сделать движение более безопасным.

Но при рассмотрении проекта в комиссиях горсобрания снова возникли споры - некоторые члены комиссий выступили против проекта. В результате, решено было отправить проект на экспертизу, чтобы независимый специалист оценил, правильно ли проектировщик выполнил свою работу.