Столичный общественный транспорт переходит на летний график работы

С 1 июня таллиннский общественный транспорт переходит на летний режим работы, в связи с чем изменятся графики движения большинства автобусных маршрутов и всех трамвайных и троллейбусных линий.
По словам вице-мэра Андрея Новикова, уплотнится расписание маршрутов, которые ведут на пляж или дачи.
«С 1 июня Таллинн традиционно переходит на летнее расписание работы, что значит изменение графиков движения, которые, прежде всего, обслуживают школьников утром и в послеобеденные часы», - сказал Новиков.
Как отметил вице-мэр, этим летом продолжится объединение автобусных маршрутов, которые свяжут разные районы города.
«Мы объединим автобусные линии 9 и 53, чем добьемся того, что экспресс-линия протянется от Ласнамяэ до Мустамяэ, и можно будет ездить без пересадок, - сказал Андрей Новиков. – До этого был лишь маршрут номер 5, который начинается в Пирита и заканчивается в Нымме».
Андрей Новиков добавил, что цель Таллинна – уменьшить количество пересадок, но подчеркнул, что на длинных маршрутах имеются свои нюансы, из-за чего сложнее укладываться в график.
С 1 июня изменятся названия некоторых остановок. На экспресс-маршруте Кадака-Прийсле номером линии сохранится 9, но маршрут и остановки будут проведены по имеющимся маршрутам линий 9 и 53. По направлению к Кадака автобус будет делать остановку на новой точке Estonia, которая располагается на бульваре Эстония рядом с парком Таммсааре. Убирается остановка Estonia, расположенная на Театральной площади. Интервал движения на линии составит около 11-12 минут.
К экспресс-маршрутам 11 (направление Кадака) и 46 (направление Вяйке-Ыйсмяэ) добавится остановка Estonia на Эстония пст. Возле парка Таммсааре. Тут же будет делать остановку и маршрут номер 9 по направлению Кадака.
Изменится маршрут автобусной линии 62 по направлению к Мяэкюла – линия начнет обслуживать ул. Котермаа и в направлении из города, добавятся остановки Kotermaa и Moonalao.
Новые названия остановок перечислены в нижеследующей таблице. В скобках отмечена улица, где меняется название остановки в случае, если оно меняется на остановке, распложенной на этой улице, а не все остановки с таким же названием.
Название остановки по 31.05.2020 (название остановки меняется только на этой улице)
Название остановки с 01.06.2020
Маршурты, делающие остановку
Hotell Tallinn ( Тоомпуйестеэ, остановка на стороне Балтийского вокзала)
Toompark
Автобусы 21, 21B, 41, 41B, 43, 59, 66
Троллейбусы 4, 5
Telliskivi (ул. Ристику)
Pelgulinn
Автобусы 40, 59
Pikaliiva (Раннамыйза-теэ)
Tähistaeva
Автобус 4
Räga
Pikaliiva
Автобус 4
Reisisadam A-терминал
Reisisadama A-терминал
Автобус 2
Reisisadam D-терминал
Reisisadama D-терминал
Автобусы 2, 20
Lauluväljak
Lillepaviljon
Автобусы 1A, 5, 8, 34A, 38
Inglirand
Lauluväljak
Автобусы 1A, 5, 8, 34A, 38
Vana-Lõuna
Kitseküla
Автобус 32
Vineeri (ул. Вана-Лыуна)
Vana-Lõuna
Автобус 32
Обращаем внимание, что названия автобусных остановок Hotell Tallinn, Pikaliiva и Vineeri изменятся лишь на находящихся на указанной улице остановках. Название трамвайной остановки Telliskivi не меняется.
Название Vana-Lõuna до 31 мая сохранит находящаяся на ул. Техника возле железнодорожной станции Kitseküla автобусная остановка, где останавливается автобус маршрута 32 в направлении Копли. С 1 июня Vana-Lõuna будет называться расположенная на ул. Вана-Лыуна остановка, где останавливается автобус маршрута 32 в направлении Копли.
С графиками движения можно ознакомиться на интернет-странице города.