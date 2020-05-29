Александр Анюков объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 37 лет

Бронзовый призер чемпионата Европы-2008 по футболу в составе сборной России Александр Анюков завершил игровую карьеру в возрасте 37 лет.
Самарские «Крылья Советов» решили не продлевать истекающий 31 мая контракт с защитником-ветераном, который теперь планирует заняться тренерской деятельностью в Санкт-Петербурге.
Летом прошлого года сообщалось, что Анюков стал помощником главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака. Однако вскоре Александр решил возобновить игровую карьеру, подписав контракт с «Крыльями Советов». Один из самых титулованных российских игроков спустя 15 лет вернулся в клуб, который его воспитал. В нем же ветеран завершил свою карьеру игрока.
«Мои родители, семья, близкие и особенно отец (царствие ему небесное) были рады, что я заканчиваю профессиональную карьеру именно дома, в Самаре - там где ее и начинал», - сказал Анюков.
В нынешнем сезоне чемпионата России, который был прерван из-за пандемии коронавируса, Анюков провел в составе «Крыльев Советов» 18 матчей.
Анюков дебютировал в чемпионате страны в 2000 году в составе «Крыльев Советов», пять лет спустя перешел в питерский «Зенит». Он стал единственным пятикратным чемпионом России в составе этого клуба и добыл Кубок и Суперкубок УЕФА. За сборную России ветеран сыграл 77 матчей и забил один мяч.