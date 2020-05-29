В Литве мужчина застрелил полицейского и ранил его коллегу

Литовские полицейские прибыли проверить информацию о совершающим агрессивные действия мужчине. При приближении патруля послышались выстрелы.

Убитому полицейскому было 40 лет. Его коллега получила ранение в ногу, ее жизни ничто не угрожает.

По данным полиции, подозреваемый 1968 года рождения сбежал в находящийся рядом лес, он может быть вооружен. Также сообщается, что он мог направиться и в сторону Латвии.

Отзываясь на просьбу литовских коллег о помощи, латвийская полиция развернула дополнительные силы в пограничных районах Курземского и Земгальского регионов, а также задействовала вертолет Государственной погранохраны.

В Литве введен специальный план задержания, на место происшествия отправились другие силы полиции, сотрудники отряда антитеррористических операций Aras, генкомиссар полиции.