В Литве мужчина застрелил полицейского и ранил его коллегу

В деревне Бирбилишкес, что в Мажейкяйском районе Литвы, вооруженный мужчина застрелил сотрудника полиции и ранил еще одного стража порядка, после чего скрылся, пишет Rus.TVNET.
Литовские полицейские прибыли проверить информацию о совершающим агрессивные действия мужчине. При приближении патруля послышались выстрелы.
Убитому полицейскому было 40 лет. Его коллега получила ранение в ногу, ее жизни ничто не угрожает.
По данным полиции, подозреваемый 1968 года рождения сбежал в находящийся рядом лес, он может быть вооружен. Также сообщается, что он мог направиться и в сторону Латвии.
Отзываясь на просьбу литовских коллег о помощи, латвийская полиция развернула дополнительные силы в пограничных районах Курземского и Земгальского регионов, а также задействовала вертолет Государственной погранохраны.
В Литве введен специальный план задержания, на место происшествия отправились другие силы полиции, сотрудники отряда антитеррористических операций Aras, генкомиссар полиции.
Возник пожар в деревянном доме, где находился стрелок, работающие на месте пожарные подтвердили, что столкнулись с мужчиной, который им угрожал. Кроме пожарных и полиции на месте работают также и сотрудники скорой медицинской помощи.