Пт, 29.05.2020
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В Литве мужчина застрелил полицейского и ранил его коллегу

Литовская полиция. Фото иллюстративное.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS/Scanpix

В деревне Бирбилишкес, что в Мажейкяйском районе Литвы, вооруженный мужчина застрелил сотрудника полиции и ранил еще одного стража порядка, после чего скрылся, пишет Rus.TVNET.

Литовские полицейские прибыли проверить информацию о совершающим агрессивные действия мужчине. При приближении патруля послышались выстрелы. 

Убитому полицейскому было 40 лет. Его коллега получила ранение в ногу, ее жизни ничто не угрожает.

По данным полиции, подозреваемый 1968 года рождения сбежал в находящийся рядом лес, он может быть вооружен. Также сообщается, что он мог направиться и в сторону Латвии. 

Отзываясь на просьбу литовских коллег о помощи, латвийская полиция развернула дополнительные силы в пограничных районах Курземского и Земгальского регионов, а также задействовала вертолет Государственной погранохраны.

В Литве введен специальный план задержания, на место происшествия отправились другие силы полиции, сотрудники отряда антитеррористических операций Aras, генкомиссар полиции. 

Возник пожар в деревянном доме, где находился стрелок, работающие на месте пожарные подтвердили, что столкнулись с мужчиной, который им угрожал. Кроме пожарных и полиции на месте работают также и сотрудники скорой медицинской помощи. 

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