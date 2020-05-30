Сб, 30.05.2020
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  • Современный дом с роскошным, но строгим дизайном ищет покупателя

ФОТО ⟩ Современный дом с роскошным, но строгим дизайном ищет покупателя

Maja Ihasalu külas.

ФОТО: KV.EE

В волости Йыэляхтме есть деревня Ихасалу, а в ней - жилой район Лахеранна, в котором и находится этот стильный современный дом, рассказывает портал Kodustiil. 

Дом, за который хотят получить 749 000 евро, стоит на берегу моря в деревне Ихасалу. 

Дом в Ихасалу.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже этого просторного современного дома находятся гостиная, открытая кухня, столовая, игровая комната, баня, техническое помещение, туалет и гараж. 

Дом в Ихасалу.

ФОТО: KV.EE

На втором этаже располагаются четыре спальни, ванная, туалет, кладовая и тренажерный зал. К дому примыкает большая терраса с бассейном. Морское побережье - совсем рядом. 

Дом в Ихасалу.

ФОТО: KV.EE

С подробностями и дополнительной информацией можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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