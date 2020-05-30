ФОТО ⟩ Современный дом с роскошным, но строгим дизайном ищет покупателя

В волости Йыэляхтме есть деревня Ихасалу, а в ней - жилой район Лахеранна, в котором и находится этот стильный современный дом, рассказывает портал Kodustiil.
Дом, за который хотят получить 749 000 евро, стоит на берегу моря в деревне Ихасалу.
На первом этаже этого просторного современного дома находятся гостиная, открытая кухня, столовая, игровая комната, баня, техническое помещение, туалет и гараж.
На втором этаже располагаются четыре спальни, ванная, туалет, кладовая и тренажерный зал. К дому примыкает большая терраса с бассейном. Морское побережье - совсем рядом.
С подробностями и дополнительной информацией можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.