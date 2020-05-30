Как влияет на цену квартиры кухонная мебель?

Если вы поставили перед собой цель продать недвижимость, а на кухне вашего дома или квартиры установлена дорогая кухонная мебель, то одна из проблем определенно заключается в том, поднимет ли это цену вашей недвижимости, размышляет портал недвижимости KV.EE. Эта проблема мучает многих продавцов: ведь вы купили красивую и ценную мебель для квартиры, почему вы должны отдавать ее бесплатно?

Встроенная мебель и подарок новоселам

При продаже недвижимости важно знать, что сделать объект дороже может только встроенная мебель. Столы, стулья и другие легко двигающиеся предметы мебели не увеличивают стоимость, что логично: если купленные вами квартира или дом становятся залогом для банковского кредита, банки не могут быть уверены, что вся мебель останется в целости и сохранности. Поэтому вам следует подумать, какие предметы мебели вы оставляете новым владельцам бесплатно, а какие нет. Возможно, было бы разумно продавать мебель отдельно или взять ее с собой в новый дом? Если вам совершенно не нужна мебель из проданной квартиры, просто оставьте ее. Молодые семьи определенно будут этому рады.

Состояние мебели

Цена продажи во многом зависит от состояния кухонной мебели. Если невооруженным глазом видно, что кухонная мебель использовалась в течение длительного времени, устарела и имеет много признаков износа, то она не только не увеличит цену продажи, но и не привлечет потенциальных покупателей. Но когда речь идет о новой, качественной, красивой и чистой мебели, это совсем другое дело: она ​​может значительно повысить цену. Поэтому очень важно перед приходом оценщика и перед началом продажи привести кухонную мебель в идеальный порядок.

Замените старую мебель новой

Наличие старой и изношенной мебели может оказать довольно негативное влияние на покупателей - многие предпочитают жилье с новой и высококачественной мебелью, поскольку ремонт или замена старой может быть утомительным занятием и занимать много времени. Поэтому вы можете сделать эту работу самостоятельно и оценить квартиру дороже. Кроме того, красивая кухня, безусловно, вызовет интерес у многих покупателей, что значительно ускорит процесс продаж. При ремонте квартиры обязательно обращайте внимание на сроки: многие люди ищут новое жилье весной, поэтому, если замена старой мебели занимает более трех месяцев, ситуация на рынке может оказаться не самой благоприятной, и, возможно, вам придется снизить цену.

Реновируйте старую

Не всегда старую мебель нужно обязательно заменить на новую. Если возможно, попытайтесь самостоятельно устранить следы износа и внешний вид мебели, покрасив ее или заменив только самые важные элементы - смеситель, дверцы шкафчиков. Это обойдется вам дешевле, чем заказ и установка новой. Обратите внимание и на то, как выглядят стены и пол на кухне. Свежая покраска стен и идеально чистый пол также могут создать лучшее впечатление от кухонной мебели.

Оцените кухонную мебель

Если ваша кухонная мебель представляет ценность, ее требуется оценить перед продажей квартиры, чтобы выяснить правильную стоимость. Для этого должен быть привлечен оценщик, который должен осмотреть всю мебель квартиры или дома, сфотографировать и ознакомиться с планами комнат. Процесс оценки может занять от десяти минут до часа, в зависимости от размера объекта, но оценка дает возможность продать вашу квартиру по разумной цене как для покупателя, так и для вас, и с учетом рыночного спроса.

Выбор за вами