Видео ⟩ Лишь совпадение и дождь спасли от трагедии во дворе частного дома

Несколько недель назад, 15 мая, покой жителей частного дома на юго-западе Майами, штат Флорида, США, нарушил сильный шум со стороны двора. Когда они подошли к окну, их взору открылась невероятная картина - казалось, что их двор пересек смерч, так как везде валялись куски ограничительной сетки бассейна, досок забора и другой мусор.

Неудивительно, что сначала люди даже не поняли, что произошло. Однако затем стало ясно, что их дом на большой скорости пересек автомобиль.

Причины, почему водитель Toyota RAV4 потеряла контроль над своим автомобилем и уничтожила зону отдыха семьи, неизвестны. Проживающая в доме семья считает, что у женщины-водителя были проблемы со здоровьем. Однако в любом случае ясно одно - если бы днем 15 мая не шел дождь, во дворе у бассейна были бы как дети, так и взрослые, и пострадавших в результате этого ДТП было бы куда больше.