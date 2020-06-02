Фото и видео ⟩ Автомобиль врезался в здание перевернулся на крышу: у водителя были признаки опьянения

Инцидент имел место около 20.36 у здания номер 12 по улице Выру. По предварительным данным, 51-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения не справилась с управлением и перевернула свой автомобиль Audi A6 на крышу. Перед этим машина успела налететь на бордюр, снести флагшток, зацепить дерево и врезаться в угол здания.