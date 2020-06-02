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  • Автомобиль врезался в здание перевернулся на крышу: у водителя были признаки опьянения

Фото и видео ⟩ Автомобиль врезался в здание перевернулся на крышу: у водителя были признаки опьянения

В понедельник, 1 июня, в Валга произошло ДТП, в котором пострадал нетрезвый водитель, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 20.36 у здания номер 12 по улице Выру. По предварительным данным, 51-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения не справилась с управлением и перевернула свой автомобиль Audi A6 на крышу. Перед этим машина успела налететь на бордюр, снести флагшток, зацепить дерево и врезаться в угол здания.

Водителя доставили в Валгаскую больницу.

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