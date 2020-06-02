16-летний подросток стащил машину и отправился гонять по школьному стадиону

И хотя водительских прав у него нет, а место не предназначено для езды, ученик Кяруской основной школы сел за руль автомобиля и отправился погонять на нем по стадиону собственной школы. Проблем теперь, хоть отбавляй: чтобы возместить нанесенный ущерб требуется четырехзначная сумма, в курсе произошедшего и полиция, пишет Järva Teataja.
Руководитель по внеклассной работе Кяруской основной школы Эва Сеэра сказала, что, к сожалению, иногда молодым людям приходят в головы «интересные» идеи: «Это произошло после того, как сошел снег, когда земля еще была совсем мягкой. Поскольку дренаж стадиона был не в порядке, стадион в тот момент был мокрым. Приехали на машине, пару раз проехали по траве, причем, застряли, поэтому борозды остались приличные. Поскольку слой щебенки стал совсем тонким и нуждался в обновлении, после того, как по нему покатались, беговые дорожки совершенно вышли из строя. И на них остались борозды».
На место прибыли специалисты
Сеэра отметила, что водитель, которым оказался ученик Кяруской основной школы, был установлен достаточно быстро: «Эти же самые молодые люди хотят летом играть на стадионе в футбол, они же первые заявляют о том, что поле неровное».
Школа написала заявление в полицию и заказала восстановление стадиона до изначального уровня. Эти работы шли еще во второй половине мая: «Сумма ущерба оказалась четырехзначной, и те, кто это сделал и их родители, об этом оповещены. Ущерб придется оплатить. Сначала от виновника поступила инициатива, мол, сам восстановит стадион, но я не вижу причин, почему школа должна с ним еще о чем-то говорить».
Сеэра не против того, что, возможно, было бы правильным, если бы нарушитель ликвидировал последствия своего поступка, но в этот раз он перешел все границы. Заказывать пришлось машины и знающих людей, поскольку одного только катка для выравнивания не хватило: «И ликвидации последствий недостаточно, общество ждет публичных извинений».
Полицейский по делам молодежи Пайдеского отделения полиции Малле Хермансон сказала, что 22 апреля поступило сообщение о том, что 17 апреля по расположенному на улице Айа в поселке Кяру стадиону ездили на машине и нанесли повреждения поверхности: «Для установления обстоятельств случившегося было начато производство по проступку, в ходе которого полицейские выяснили, что машиной управлял не имеющий прав соответствующей категории 16-летний ребенок, который признал свою ошибку и пообещал связаться с владельцем стадиона».
Хермансон напомнила, что нельзя садиться за руль, не имея водительских прав, поскольку водитель, которые не готов к управлению автомобилем, ставит по угрозу свою жизнь и жизнь других участников движения: «В прошлом году полиция поймала в Ярвамаа 123 участника движения, которые сели за руль, не имея на это права. Мы просим сообщать о водителях с подозрительным стилем вождения по телефону 112».
Спортивная площадка принадлежит обществу
Заместитель старейшины Тюри, занимавший прежде пост старейшины Кяру, Элари Хийс сказал, что стадион Кяруской основной школы хоть и обнесен забором, но ворота были открыты и через них могли заехать внутрь: «Обычно стадион открыт для любителей, и у нас не было прямой необходимости его закрывать. В любом случае, стадион содержится в порядке и инциденты обычно не выходили за рамки разумного, в этот же раз кататься по траве стадиона приехали абсолютно осознанно, и там остались серьезные борозды».
Хийс припомнил, что, насколько он помнит, это был второй раз, когда по стадиону катались на машине: «Там есть огороженная сеткой отдельная зона для метания диска, и тогда ее полностью разрушили. Местные жители навели в доме порядок порядок, сообщили о случившемся общественности, и общественность сама призвала нарушителей к ответственности. Волость не потратила ни цента, ущерб оплатит тот, кто насвинячил». Иногда, когда кто-то заезжал на стадион на автомобиле, разрушал его или засорял, возникала мысль о закрытии стадиона. Но Эва Сеэра и в этот раз уверена, что стадион Кяруской основной школы должен остаться открытым: «Это не только школьный стадион, это спортивная площадка всей общины. Мы годами разрешали заниматься там спортом и играть в игры с мячом. Также там проводятся соревнования, которые не обязательно должны быть школьными, например, дни петанга или спортивные состязания Ивановой ночи. Одним словом, стадион предназначен для целевого использования».
Сеэра добавила, что была мысль об установке системы камер, и теперь она запущена в работу: «Мы не хотим замков, не хотим цепей, мы хотим, чтобы люди пользовались стадионом по-хозяйски. Камера поможет избежать последующих споров».
Она подчеркнула, что в Кяру не очень много жителей, приятная и безопасная окружающая среда, и эта история скорее является исключением. И все же она надеется, что такое больше не повторится.
Заезды на машине на стадионы и спортивные площадки в Ярвамаа происходят не так уж и редко, чем можно было думать. 27 февраля этого года внимательные горожане заметили, что по заснеженному футбольному стадиону в пригороде Пайде в Юлейыэ кружит машина.
Были и другие случаи
Дежурный на выезде Пайдеского отделения полиции Хейго Эйнассоо сказал тогда, что сообщение поступило около 15 часов: «Отправившийся проверять информацию патруль обнаружил на стадионе автомобиль Audi, который провалился в снег и застрял. За рулем машины находился 29-летний мужчина. Чтобы вытащить автомобиль из снега, приехала другая машина, которую мы прогнали со стадиона».
Исполнительный директор Пайдеской городской команды Яанус Пруули сказал тогда, что человеческой глупости нет предела: «В последние года при помощи клуба и спонсоров, мы инвестировали в Юлейыэский стадион очень много денег, чтобы в этом году принимать на нем игры чемпионата. На такую глупость, как езда на машине по стадиону, смотреть очень больно. Разум подсказывает, что для езды на автомобиле есть другие места».
Руководитель патрульной службы Пайдеского отделения полиции Халар Халлмяэ сказал, что в отношении человека, ездившего по стадиону Юлейыэ, дело не возбудили, поскольку он признал свою ошибку и пообещал возместить причиненный ущерб. Исполнительный директор Пайдеской городской команды Яанус Пруули добавил, что клуб этим делом не занимался.
Весной 2015 года местные гонщики, катались по стадиону Абмлаской школы, оставив после себя вскопанную площадку. Позже нарушители признали свою вину и объяснили, что не хотели портить покрытие стадиона.
Тогдашний старейшина волости Амбла Райт Пихельгас отметил, что хотя сначала на стадионе открылась удручающая картинка, но теперь ясно, что если молодые люди возьмут в руки каток, то больший ущерб получится быстро устранить: «К счастью, они в большей степени ездили по беговым дорожкам, на траве остались единичные следы».
На амблаский стадион приезжали на машине несколько раз. Такой же ущерб в последние годы причинялся и другим ярвамааским стадионам, которые не были ограждены забором.
От вандалов – с машинами и без – страдают и другие регионы Эстонии. Только на прошлой неделе Lõuna-Eesti Postimees писал о том, что активист выруского футбольного клуба FC Helios Яанус Вислапуу, придя убрать стадион с искусственным покрытием, обнаружил бутылки из-под алкоголя и осколки.
Кроме того, в искусственном покрытии зажигалками расплавили четыре-пять дырок. Раньше на стадионе разбивали скамейки.