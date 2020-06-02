16-летний подросток стащил машину и отправился гонять по школьному стадиону

Хийс припомнил, что, насколько он помнит, это был второй раз, когда по стадиону катались на машине: «Там есть огороженная сеткой отдельная зона для метания диска, и тогда ее полностью разрушили. Местные жители навели в доме порядок порядок, сообщили о случившемся общественности, и общественность сама призвала нарушителей к ответственности. Волость не потратила ни цента, ущерб оплатит тот, кто насвинячил». Иногда, когда кто-то заезжал на стадион на автомобиле, разрушал его или засорял, возникала мысль о закрытии стадиона. Но Эва Сеэра и в этот раз уверена, что стадион Кяруской основной школы должен остаться открытым: «Это не только школьный стадион, это спортивная площадка всей общины. Мы годами разрешали заниматься там спортом и играть в игры с мячом. Также там проводятся соревнования, которые не обязательно должны быть школьными, например, дни петанга или спортивные состязания Ивановой ночи. Одним словом, стадион предназначен для целевого использования».

Сеэра добавила, что была мысль об установке системы камер, и теперь она запущена в работу: «Мы не хотим замков, не хотим цепей, мы хотим, чтобы люди пользовались стадионом по-хозяйски. Камера поможет избежать последующих споров».

Она подчеркнула, что в Кяру не очень много жителей, приятная и безопасная окружающая среда, и эта история скорее является исключением. И все же она надеется, что такое больше не повторится.

Заезды на машине на стадионы и спортивные площадки в Ярвамаа происходят не так уж и редко, чем можно было думать. 27 февраля этого года внимательные горожане заметили, что по заснеженному футбольному стадиону в пригороде Пайде в Юлейыэ кружит машина.

Были и другие случаи

Дежурный на выезде Пайдеского отделения полиции Хейго Эйнассоо сказал тогда, что сообщение поступило около 15 часов: «Отправившийся проверять информацию патруль обнаружил на стадионе автомобиль Audi, который провалился в снег и застрял. За рулем машины находился 29-летний мужчина. Чтобы вытащить автомобиль из снега, приехала другая машина, которую мы прогнали со стадиона».

Исполнительный директор Пайдеской городской команды Яанус Пруули сказал тогда, что человеческой глупости нет предела: «В последние года при помощи клуба и спонсоров, мы инвестировали в Юлейыэский стадион очень много денег, чтобы в этом году принимать на нем игры чемпионата. На такую глупость, как езда на машине по стадиону, смотреть очень больно. Разум подсказывает, что для езды на автомобиле есть другие места».

Руководитель патрульной службы Пайдеского отделения полиции Халар Халлмяэ сказал, что в отношении человека, ездившего по стадиону Юлейыэ, дело не возбудили, поскольку он признал свою ошибку и пообещал возместить причиненный ущерб. Исполнительный директор Пайдеской городской команды Яанус Пруули добавил, что клуб этим делом не занимался.

Весной 2015 года местные гонщики, катались по стадиону Абмлаской школы, оставив после себя вскопанную площадку. Позже нарушители признали свою вину и объяснили, что не хотели портить покрытие стадиона.

Тогдашний старейшина волости Амбла Райт Пихельгас отметил, что хотя сначала на стадионе открылась удручающая картинка, но теперь ясно, что если молодые люди возьмут в руки каток, то больший ущерб получится быстро устранить: «К счастью, они в большей степени ездили по беговым дорожкам, на траве остались единичные следы».

На амблаский стадион приезжали на машине несколько раз. Такой же ущерб в последние годы причинялся и другим ярвамааским стадионам, которые не были ограждены забором.

От вандалов – с машинами и без – страдают и другие регионы Эстонии. Только на прошлой неделе Lõuna-Eesti Postimees писал о том, что активист выруского футбольного клуба FC Helios Яанус Вислапуу, придя убрать стадион с искусственным покрытием, обнаружил бутылки из-под алкоголя и осколки.