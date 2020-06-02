Вт, 2.06.2020
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Видео ⟩ В Риге сгорела дорогая BMW: водитель едва успел выскочить

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Twitter video/@B_Perkons

В воскресенье, 30 мая, в Риге, на Кипсале, огонь уничтожил дорогую BMW, сообщает программа телеканала TV3 Degpunktā. 

Водитель автомобиля увидел дым в задней части авто, быстро остановился и покинул салон автомобиля. 

Столб дыма заметили сотрудники Рижской муниципальной полиции и решили проверить, что происходит. Огнетушитель доставать уже не имело смысла  - оставалось только смотреть, как горит дорогой внедорожник. Огонь превратил его в груду металлолома его за пару минут.

Причины возгорания установит экспертиза, которая необходима для того, чтобы владелец авто мог получить компенсацию от страховой компании. 

Видео: как на Кипсале горел внедорожник BMW 

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